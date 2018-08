Inter-Vidal | per bookie l’affare si fa

Inter - stand-by Vidal : il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si può… : sogno SI chiama MODRIC- L’Inter punta forte su Luka Modric. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, i nerazzurri sarebbero pronti ad mettere le mani su Luka Modric. Un sondaggio reale e concreto. Il centrocampista croato avrebbe aperto alla possibilità di un addio al Real Madrid, un addio che potrebbe coincidere con una nuova avventura in […] L'articolo Inter, stand-by Vidal: il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si ...

Vidal all'Inter : l'uomo in più con lo sconto : ROMA - Comanda Luciano Spalletti . Con l'Ausilio giusto per un'Inter più forte, praticamente fortissima. L'allenatore era stato chiaro: datemi due pedine e proverò a sollevare il mondo. E aveva fatto i nomi, Sime Vrsaljko e Arturo Vidal. Un lungo inseguimento, il croato simpaticamente 'ostaggio' per almeno un mese. Simpaticamente perché aveva scelto l'Inter, si era messo di ...

Inter - Vrsaljko e Vidal potrebbero non bastare : Spalletti vorrebbe anche un vice-Icardi : L'Inter sembra vicina a chiudere la vicenda terzino destro. Quella del laterale è una delle richieste del tecnico Luciano Spalletti in vista della nuova stagione, dato che attualmente in rosa c'è il solo Danilo D'Ambrosio in quel ruolo. La societa' nerazzurra sembra aver convinto l'Atletico Madrid a cedere Sime Vrsaljko [VIDEO] in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per un'operazione complessiva di circa venticinque milioni di euro. ...

Modric Inter - primi contatti e primi spiragli. Arturo Vidal è in stan-by : L'Inter sogna l'arrivo di Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al mondo. In stand-by l'affare Arturo Vidal

L'Inter alza la cresta con il sì di Vidal. Aspettando Mister X : A volte ritornano. Chiamatelo effetto Ronaldo, con l'arrivo del fenomeno portoghese che ha ridato nuovo appeal alla nostra serie A. Ma CR7 o meno sono tanti i calciatori che avevano lasciato il nostro campionato e che hanno deciso di rientrare in Italia. E tanti altri vorrebbero tornare nel Belpaese. Primo della lista, un po' a sorpresa, Arturo Vidal. Il cileno del Bayern Monaco, dopo le quattro stagioni alla Juventus, è ormai a un passo ...

Calciomercato Inter - Vidal sempre più nerazzurro : convinti anche i bookmakers : Secondo i bookies è sempre più probabile l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, crollano le quote del trasferimento in nerazzurro del cileno Poco meno di una settimana fa era stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria Interista nonché AD del Bayern Monaco, ad aprire alla possibilità di lasciar partire Arturo Vidal con destinazione Inter. Allo stato attuale delle cose, il passaggio del centrocampista in nerazzurro sarebbe solo una ...

Inter - con Vrsaljko e Vidal una formazione tipo da scudetto (RUMORS) : Il calciomercato dell'Inter [VIDEO] sta per subire una forte accelerata. Stando ai rumors delle ultime ore infatti i nerazzurri di Luciano Spalletti sarebbero molto vicini all'acquisto di Vrsaljko e Vidal. Due giocatori che renderebbero senz'altro la formazione Interista molto più forte e competitiva, in grado pure di lottare per lo scudetto con la Juventus e le altre pretendenti. Sime Vrsaljko è un terzino destro che conosce molto bene la Serie ...

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Inter : Vidal si avvicina - Spalletti avrebbe chiesto anche un attaccante - RUMORS - : Sembra infatti che Spalletti abbia chiesto - cosi come riferito dal Corriere dello Sport - un vice Icardi , poiché sembra non bastare il solo Lautaro Martinez . Il giovane attaccante argentino ...

Inter : Vidal si avvicina - Spalletti avrebbe chiesto anche un attaccante (RUMORS) : L'Inter è ormai prossima a concludere un affare per la fascia sinistra. Luciano Spalletti da settimane chiede alla società di trovare una valida alternativa a Danilo D'Ambrosio, il solo calciatore rimasto in quel ruolo. La dirigenza milanese ha accontentato il proprio allenatore mettendosi alla ricerca di una valida pedina per quella zona di campo, arrivando anche a trovare il calciatore più idoneo. Si tratta di Sime Vrsaljko dell'Atletico ...

Inter - formazione prossima stagione : con Vidal - il centrocampo potrebbe essere stellare : Un Calciomercato di alto livello che diventa improvvisamente stellare. I tifosi nerazzurri sembrano gia' aver dimenticato i mancati riscatti di Cancelo e Rafinha ed il 'buco' sulla corsia esterna destra in difesa è stato appena colmato [VIDEO] con l'acquisto di Sime Vrsaljko che in quel ruolo era certamente tra i giocatori più forti e completi offerti dal mercato. L'Inter ora sta cercando di mettere la ciliegina sulla torta e, stando alla ...

Vidal verso l'Inter - c'è l'accordo col Bayern : La trattativa fra l'Inter e Arturo Vidal è ormai alla stretta finale. Il cileno, ogni giorno che passa, è sempre più lontano dal Bayern Monaco: il ritorno in Italia, per il centrocampista sudamericano,...

Vrsaljko si porta Vidal : l'Inter è da impazzire : Nel destino di Vrsaljko c'è sempre stata l'Italia, soprattutto per uno stuolo di compagni in nazionale - i vice-campioni del mondo croati - che giocano nel nostro campionato. Inter: Icardi e Lautaro ...

Inter - trovato l'accordo col Bayern per Vidal : Continua il mercato da protagonista dell'Inter, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Bayern Monaco per il cileno Arturo Vidal.Non sono rimaste inascoltate le richieste di rinforzi da parte di Luciano Spalletti, in poche ore la società nerazzurra si è messa in moto per realizzare due colpi importantissimi per rinforzare la rosa e alzare il livello qualitativo della formazione titolare. Chiusa di fatto la trattativa per il terzino destro ...