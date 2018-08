Inter - il sogno è Luka Modric : ci sarebbe il sì del giocatore - i costi dell'operazione : L'Inter ha praticamente chiuso [VIDEO] l'acquisto del centrocampista Arturo Vidal. C'è l'accordo totale con il Bayern Monaco che rinnovera' il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2019 per poi cederlo in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di poco superiore ai diciotto milioni di euro. Raggiunta l'intesa anche con l'ex Juventus che, pur di vestire la maglia nerazzurra, ha deciso di ridursi l'attuale ingaggio da ...

Inter - Modric è il sogno di una notte di mezza estate : ci sarebbe l'ok del croato : ... 32 anni, , tra i maggiori candidati alla conquista del prossimo Pallone d'Oro grazie alla straordinaria stagione tanto con il Real Madrid quanto con la propria nazionale vice-campione del mondo in ...

Incredibile Inter - contatti con gli agenti di Modric ma anche la Juventus tenta il colpaccio : 1/11 AFP/LaPresse ...

Modric lascia il Real? L'Inter dei croati in pressing : Luka Modric è il "mister X" dell'estate delL'Inter? Per ora ovviamente è solo una suggestione. L'unica cosa che pare reale - al momento - è che il talento della Croazia finalista al Mondiale russo ...

Modric-Inter : l'obiettivo del calciomercato nerazzurro è da sogno : Sul taccuino dell'Inter c'è un nome tutto nuovo, uno di quelli talmente importanti che quando provi a scriverli trema anche la mano. L'identikit è di quelli già noti: biondo, capelli lunghi, bassino, ...

Clamoroso Inter - Ausilio tenta il colpo-shock : contatto con Modric - tutti i dettagli : Luka Modric è finito nel mirino dell’Inter, per rispondere al colpo Cristiano Ronaldo, Ausilio le proverà tutte per portare a Milano il croato L’Inter sogna un grande centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo di Vrsaljko manca solo il centrocampista a completare la rosa nerazzurra e sarà un innesto super, non certo un uomo di secondo piano. Il nome di Vidal è notoriamente in orbita Inter da ...

Mondiali - Modric all'Intervallo : 'Non era fallo e non era rigore' : La Francia è Campione del Mondo, la Croazia è stata battuta 4-2 nella finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match per i Galletti sono state le reti di Mandzukic , autogol, , Griezmann, Pogba e Mbappé. Il ...