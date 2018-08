Inter | il sogno è Luka Modric | ci sarebbe il sì del giocatore | i costi

Inter - Modric è il sogno di una notte di mezza estate : ci sarebbe l'ok del croato : A fari spenti, quasi sottotraccia. La notizia però alla fine è saltata fuori: il primo obiettivo dell'Inter per il centrocampo non sarebbe Arturo Vidal, ma addirittira Luka Modric. Il centrocampista croato non più giovanissimo 32 anni, tra i maggiori candidati alla conquista del prossimo Pallone d'Oro grazie alla straordinaria stagione tanto con il Real Madrid quanto con la propria nazionale vice-campione del mondo in Russia, è il giocatore che ...

Clamoroso Inter - arriva anche Vidal : il Bayern ha detto sì - nasce una squadra da sogno! : L’Inter è pronta a far paura alle rivali, Spalletti ha plasmato assieme ad Ausilio una squadra a sua immagine e somiglianza L’Inter si candida prepotentemente per la corsa allo scudetto. La squadra di Suning ha messo in piedi un mercato favoloso, praticamente senza alcuna lacuna. Dopo De Vrij ed Asamoah a costo zero, è arrivato l’esterno mancino tanto desiderato da Spalletti, vale a dire Politano. Un altro ‘sogno ...

Tavoli immersi nel verde secolare del parco di Villa Faraggiana per una cena da sogno dopo le note del Mito di Didone Interpretato da ... : Il penultimo appuntamento con il Voxonus Festival 2018 , il 3 agosto ore 21,15 nella Galleria delle Stagioni di Villa Faraggiana , si prospetta quanto mai stimolante. Nel programma della rassegna che, ...

Pazza Inter - nasce una squadra da sogno : le prossime mosse di Ausilio… è tutto nelle sue mani! : L’Inter sta costruendo una corazzata capace di dar fastidio alla Juventus in chiave scudetto, prima però vanno inseriti gli ultimi tasselli L’Inter sogna e con essa i suoi tifosi. La campagna abbonamenti nerazzurra sta letteralmente volando, sintomo della fiducia enorme che i tifosi ripongono nella società ed in Spalletti. D’altra parte, la squadra che sta venendo fuori dal mercato è davvero eccellente, ma come noto, le ...

Inter - De Vrij : "Skriniar super. La Champions un sogno"

Vidal all’Inter? Il sogno persiste ed i bookmakers ci credono : Vidal si appresta a lasciare il Bayern Monaco e i bookmakers danno l’Inter come principale favorita nella corsa al centrocampista È stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria interista, a proferire le parole che sembrano un viatico per l’arrivo di Arturo Vidal ai nerazzurri. «Tocca a lui decidere il suo futuro» ha spiegato l’AD del Bayern Monaco e i bookmaker internazionali hanno subito colto il riferimento. Se Vidal ...

Juventus - Spinazzola si presenta : “l’Interesse del Borussia Dortmund? Il mio sogno era approdare in bianconero” : Il neo giocatore bianconero ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le proprie considerazioni sul suo approdo alla Juve “Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì ed è tutto ok. Ora c’è solo da lavorare e aspettare. Essere alla Juve per me è un sogno, ho aspettato tanto per essere qui e adesso sono felice”. Sono le prime parole da giocatore bianconero di Leonardo Spinazzola che approda alla ...

Inter - il grande sogno nerazzurro per la “fase 2” del calciomercato : L’Inter sta ‘covando’ un altro grande colpo per la sessione estiva del calciomercato: ecco cosa ha in mente il ds nerazzurro Piero Ausilio L’Inter sta lavorando alla grande sul mercato. I botti altrui, quali CR7 alla Juventus, non devono e non possono oscurare le ottime mosse nerazzurre. Gli acquisti giunti alla corte di Spalletti sono di primissima fascia, da Nainggolan a De Vrij, passando per Lautaro Martinez, ...

Lautaro Martinez all'Inter/ "Mi prendo la maglia numero 10 - essere qui era il mio sogno" : Lautaro Martinez all'Inter, le prime dichiarazioni alla presentazione ufficiale: "mi prendo la maglia numero 10. essere qui è sempre stato il mio sogno".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - non è più un sogno. Ecco cifre e benefici per l'Intera Serie A : Cristiano Ronaldo non alzerà la Coppa del Mondo nemmeno quest'anno e, data l'età non proprio tenera per i canoni calcistici , 33 anni, , forse non sarà mai campione del mondo con la nazionale del ... la notizia-bomba che si rincorre da ieri nelle redazioni dei quotidiani sorprende in positivo, perché CR7, com’è noto l’attaccante del Real Madrid, sarebbe in trattativa con la famiglia Agnelli per passare alla Juventus. --Stando alle notizie che ...

Calciomercato - Politano : “Inter da sogno” : Prime parole da nuovo giocatore dell’Inter per Matteo Politano. ”Essere qui – spiega Politano a Inter Tv – è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio tutti: proprietario, la società e il mister che mi hanno voluto, ma anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l’opportunità di venire all’Inter. San Siro è uno stadio che ...

Politano all'Inter/ Suso rimane il sogno - ma con Malcom può arrivare anche il calciatore del Sassuolo : Politano all'Inter, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:32:00 GMT)