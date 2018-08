Inter | ecco quando rinnova Spalletti

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Gianluca Vacchi - ecco il nuovo stravagante balletto in tacchi a spillo e costume Intero (VIDEO) : No, decisamente non è il solito balletto. L’imprenditore Gianluca Vacchi ha pubblicato su Instagram un video con il suo nuovo ballo dell’estate, a dir poco stravagante. Lui esce da una porta finestra con indosso un costume nero stringato (forse rubato dall’armadio della nuova fidanzata), cappello di paglia, occhiali da sole e tacchi a spillo. Ancheggia, ammicca, si muove ondeggiando e sculettando: “Questa è la vera “sfida ...

Guardigli (ePRICE) : «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» : Gli obiettivi strategici della partnership con la società nerazzurra spiegati dal chief marketing officer di ePRICE L'articolo Guardigli (ePRICE): «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fibra City : ecco la connessione Internet pensata per chi gioca online : (Foto: Shutterstock) Per chi videogioca online il vero mostro da abbattere per passare al livello successivo spesso è… la connessione a internet. Lenta e non sempre stabile, può mettere a dura prova la pazienza dei gamer. A loro è dedicata Gaming.Fibra.City, la connessione a internet in Fibra ottica – senza lag – che sfrutta la rete di Open Fiber, in tecnologia FTTH – Fiber-to-the-home (letteralmente “Fibra fino a casa”). Cosa cambia ...

Inter - stand-by Vidal : il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si può… : sogno SI chiama MODRIC- L’Inter punta forte su Luka Modric. Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, i nerazzurri sarebbero pronti ad mettere le mani su Luka Modric. Un sondaggio reale e concreto. Il centrocampista croato avrebbe aperto alla possibilità di un addio al Real Madrid, un addio che potrebbe coincidere con una nuova avventura in […] L'articolo Inter, stand-by Vidal: il sogno si chiama Modric. Ecco perchè si ...

Inter - adesso è ufficiale : ecco Vrsaljko : L’Inter piazza il colpo Vrsaljko, ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa dello scambio dei documenti e dell’effettuazione delle visite mediche, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni con il nostro club vogliamo augurare a Sime le migliori fortune dal punto di vista professionale per questa sua avventura ...

Bonisoli - "Aboliamo domeniche gratis al museo"/ Video - Pd all'attacco : ecco i siti d'Interesse "colpiti" : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:54:00 GMT)

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Torna in azione il Tutor : ecco le tratte Interessate : Tornano in funzione i Tutor sulle autostrade italiane, anche se al momento in maniera più ridotta rispetto al passato. Il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità è Tornato in funzione su ...

Le Interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Yuri Torri - Si - : L'economia di Ravenna tra vocazioni storiche e progetti all'orizzonte Intervista al sindaco Michele de Pascale Bologna, Morena Plazzi nominata procuratore aggiunto La decisione è arrivata oggi dal ...

VIDEO Vincenzo Nibali dopo l’operazione : “L’Intervento è andato bene. Ecco il materiale che mi hanno messo nella vertebra” : “L’operazione è andata bene. Domani credo potrò tornare a casa“. Con queste parole Vincenzo Nibali ha descritto, attraverso un VIDEO pubblicato sulla propria pagina social, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo la caduta ed il ritiro di una decina di giorni fa al Tour de France 2018. Questa mattina lo Squalo, infatti, è stato operato per ridurre la frattura della decima vertebra toracica, lesionata ...

Inter - lista Champions e Fair Play finanziario : ecco chi rischia l'esclusione : Vecino, Gagliardini e Dalbert possono non essere inseriti nella lista che sarà limitata a 20 giocatori

Inter - ecco Vidal : prima rinnova con il Bayern - poi arriverà in prestito : Inter, ecco Vidal- Una strategia ben delineata e che permetterà all’Inter di mettere le mani su Arturo Vidal sulla base del prestito con diritto di riscatto. Come evidenziato da Alfredo Pedullà sui canali di “SportItalia“, Vidal, in scadenza di contratto in vista della prossima stagione, rinnoverà il suo legame con il Bayern Monaco per consentire […] L'articolo Inter, ecco Vidal: prima rinnova con il Bayern, poi arriverà ...

Inter - ecco quando arriva Vrsaljko : Sine Vrsaljko all' Inter , affare fatto. E, secondo quanto riporta Sky Sport , il giocatore è atteso a Milano martedì sera, con visite mediche da svolgere mercoledì mattina.