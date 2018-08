Inter | diretta su Sky ed in chiaro su TV8 per il match di ICC contro il Lione

Amichevole Inter-Lione in diretta tv su Sky e TV8 : Dopo aver archiviato l’Amichevole con il Chelsea, l’Inter sara' chiamata ad una nuova sfida sabato 4 agosto. I nerazzurri affronteranno il Lione allo Stadio Via del Mare, con fischio d’inizio alle ore 20.05. I tifosi potranno vedere la partita in diretta tv su Sky Sport. Se non si è in possesso di un abbonamento all’emittente britannica, ci sara' modo di guardare il match anche su TV8 in chiaro. A distanza di un anno dall’ultimo incrocio, le due ...