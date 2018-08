Inter | con Vrsaljko e Vidal una formazione tipo da scudetto RUMORS

Incredibile Inter - contatti con gli agenti di Modric ma anche la Juventus tenta il colpaccio : 1/11 AFP/LaPresse ...

Clamoroso Inter - Ausilio tenta il colpo-shock : contatto con Modric - tutti i dettagli : Luka Modric è finito nel mirino dell’Inter, per rispondere al colpo Cristiano Ronaldo, Ausilio le proverà tutte per portare a Milano il croato L’Inter sogna un grande centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo di Vrsaljko manca solo il centrocampista a completare la rosa nerazzurra e sarà un innesto super, non certo un uomo di secondo piano. Il nome di Vidal è notoriamente in orbita Inter da ...

Non solo sui top - l'Inter accontenta Spalletti in tutto : prendiamo il caso di... : l'Inter accontenta il volere del proprio allenatore. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Luciano Spalletti avesse chiesto la conferma del giovane Emmers, nei radar di diversi club italiani. 'Il marchio di fabbrica Spallettiano lascia impronte anche sui giocatori di ...

Kena Mobile potrebbe sfidare Iliad e ho. Mobile con 50 GB di Internet - 1500 minuti e 50 SMS a 6 - 90 euro al mese : Kena Mobile dovrebbe provare a mettere il bastone fra le ruote a Iliad e a ho. Mobile con la nuova offerta Kena Summer, che per contenuti e costi dovrebbe richiamare molto da vicino le offerte dei due operatori menzionati.--Kena Summer, infatti, dovrebbe includere 1500 minuti di chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti e, rullo di tamburi, 50 GB di traffico dati Internet da utilizzare con la rete 3G (presto anche 4G) di TIM al costo ...

Riforma pensioni 2018/ La conferma degli Interventi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La conferma degli interventi del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 luglio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:01:00 GMT)

10 minuti con Dado | VIDEOInterVISTA : Il comico, protagonista della nostra diretta Facebook, ci ha parlato della sua carriera - dall'esordio a Zelig fino al...

Inter - formazione prossima stagione : con Vidal - il centrocampo potrebbe essere stellare : Un Calciomercato di alto livello che diventa improvvisamente stellare. I tifosi nerazzurri sembrano gia' aver dimenticato i mancati riscatti di Cancelo e Rafinha ed il 'buco' sulla corsia esterna destra in difesa è stato appena colmato [VIDEO] con l'acquisto di Sime Vrsaljko che in quel ruolo era certamente tra i giocatori più forti e completi offerti dal mercato. L'Inter ora sta cercando di mettere la ciliegina sulla torta e, stando alla ...

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Grecia Colmenares : ‘Vorrei Interpretare la Madonna e fare Ballando con le stelle’ : “Sono molto felice, ho tutto. Dio mi protegge. E mi commuovo per tutto ciò”, dice Grecia Colmenares, l’indimenticata stella delle telenovela sudamericane anni 80 e 90. In tanti, anzi, tantissimi si ricordano di lei e delle sue soap, grazie alle quali divenne uno dei volti più noti della televisione anche da noi, in Italia. Anzi, data la mole dei sui lavori trasmessa da ReteQuattro, per anni la rete Mediaset s’è ...

Asso 28 - perché il respingimento in Libia dei migranti viola le convenzioni Internazionali : Secondo Gianfranco Schiavone di Asgi il caso dei 108 migranti soccorsi e riportati in Libia dalla nave commerciale italiana Asso Ventotto configura tre tipologie di violazioni delle norme internazionali: respingimento collettivo, mancato accesso alla procedura d'asilo e esposizione al rischio di tortura.Continua a leggere

Alitalia : Toninelli - 51% a Italia - in corso Interlocuzione con player Internazionali : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Una compagnia aerea nazionale con il 51% Italiano e con un partner industriale forte. E’ questo il progetto di rilancio che il Governo intende mette in atto per AlItalia. A illustrarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un’audizione al Senato. “Siamo convinti che AlItalia non vada semplicemente salvata in un’ottica di sopravvivenza ...

Inter - ecco Vidal : prima rinnova con il Bayern - poi arriverà in prestito : Inter, ecco Vidal- Una strategia ben delineata e che permetterà all’Inter di mettere le mani su Arturo Vidal sulla base del prestito con diritto di riscatto. Come evidenziato da Alfredo Pedullà sui canali di “SportItalia“, Vidal, in scadenza di contratto in vista della prossima stagione, rinnoverà il suo legame con il Bayern Monaco per consentire […] L'articolo Inter, ecco Vidal: prima rinnova con il Bayern, poi arriverà ...

Hong Kong nerazzurra con l’Inter Academy : Al via Inter Academy Hong Kong, frutto di un accordo strategico tra FC Internazionale Milano, Suning Sports Group e Man Lap International Sports Group. Il progetto rientra nell’ambito del piano di sviluppo congiunto tra Inter e Suning per la crescita delle Academy nerazzurre in Cina. Presenti all’inaugurazione per l’Inter il vicepresidente Javier Zanetti, il Direttore del Progetto Inter Academy Barbara Biggi e il ...

Inter - in arrivo Vrsaljko con il suo nuovo soprannome : La stagione con l'Atletico non è stata esaltante, ma con la maglia della Croazia Vrsaljko ha mostrato di essere un calciatore di assoluto livello. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'ex esterno del Sassuolo si sia guadagnato un nuovo soprannome per il suo look. 'Sui giornali croati recentemente hanno cominciato a chiamarlo 'Escobar' per i capelli pieni di ...