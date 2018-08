Innovazione | Engineering prosegue campagna assunzioni | cerca 300 persone

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Milano, 1 ago. (AdnKronos) –ladidopo i 500 nuovi dipendenti inseriti nel primo semestre. Il gruppo della Digital Transformation stando altre 300da inserire nelle sedi italiane e internazionali del Gruppo: Milano, Roma, Padova, Bologna, Napoli, Firenze, Torino, fino a quelle in Belgio, Spagna, Germania, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e Usa. I contratti proposti sono a tempo indeterminato, di apprendistato o stage.Le figure di cui è insono professionisti con esperienza ma anche neolaureati e neodiplomati in materie scientifiche: ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica e biomedicina. L’obiettivo è di avviarli verso “interessanti prospettive di carriera in tutte le linee di business del gruppo, per ampliare le competenze nei filoni strategici e d’, ...