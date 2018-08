Inizio d’agosto con ulteriori problemi Iliad Italia | chiamate impossibili verso alcuni

optimaitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) La sfida a distanza traed Ho. Mobile si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo alcune precisazioni che abbiamo voluto condividere con voi questa mattina a proposito della seconda offerta ufficiale da parte dell'operatore virtuale di Vodafone (qui troverete tutte le informazioni del caso). In particolare, oggi 1 agosto si parla molto di un ulteriore problema tecnico che potremmo giudicare limitante per chi ha scelto di puntare sull'operatore francese, che presenta indubbiamente dei vantaggi, ma anche una serie di questioni irrisolte.Secondo quanto riportato dai colleghi di mondomobileweb, in questi giorni gli utentipare stiano incontrando non poche difficoltà nell'effettuarenumeri precisi, relativamente ad una questione che fa il paio con quella che vede un altro segmento di utenzatato ad essere raggiunto a meno che non venga ...