Infrastrutture : Toninelli - ferma intenzione completare Asti-Cuneo (3) : (AdnKronos) - Parallelamente all’ipotesi di revisione del rapporto concessorio, spiega, "è stata anche valutata un’ottimizzazione del progetto che garantisce significative economie, senza alterare o compromettere lo sviluppo del tracciato originario e senza in alcun modo sollevare dubbi sulla volont

Infrastrutture : Toninelli - ferma intenzione completare Asti-Cuneo (2) : (AdnKronos) - Quasi dieci anni dopo, nel febbraio 2014, rileva ancora Toninelli, "l’allora ministro Lupi ha promesso il termine delle tratte ancora mancanti e dei tunnel programmati, con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Nulla tuttavia si è mosso finché nel 2016 il ministero delle Infrastrutt

Infrastrutture : Toninelli - fallita L. Obiettivo - ora inversione rotta : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “In 15 anni, la Legge Obiettivo ha realizzato circa il 15% del programma iniziale, impiegando appena un terzo degli investimenti previsti”. Un “fallimento catastrofico” che ora richiede una “decisa discontinuità” e una radicale cambiamento di rotta. A indicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando al Senato le linee ...

Infrastrutture e Trasporti - quell’ironia stonata sul ministro Toninelli : Solo uno stupido presume che questo governo, per principio, debba fare o faccia unicamente cose sbagliate. Secondo Aldo Grasso del Corriere, Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture, sarebbe null’altro che il ministro del No. No al Tav, no al Tap, no all’Airbus, no all’efficiente consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Grasso, per rendere ancora più teatrale la sua disistima, lo chiama “ToniNo” e lo annovera tra i ...

Infrastrutture : Toninelli ad Ambasciatore Usa - favorire presenza imprese italiane (2) : (AdnKronos) – Durante l’incontro con l’Ambasciatore Usa, il Ministro Toninelli ha annunciato di voler promuovere un Tavolo di cooperazione tra Italia e Stati Uniti, per incoraggiare e favorire, in particolar modo, la maggiore presenza delle nostre imprese negli Usa, così che possano offrire al Paese guidato da Trump la propria esperienza e le proprie capacità al servizio dello sviluppo delle Infrastrutture. Il Ministro ha, a ...

Infrastrutture : Toninelli ad Ambasciatore Usa - favorire presenza imprese italiane (3) : (AdnKronos) – Il tavolo avrà anche il compito di incoraggiare gli investitori americani nel nostro Paese, attraverso ad esempio l’individuazione di opere e settori strategici di potenziale interesse reciproco. Il Ministro Toninelli ha inoltre sottolineato il suo impegno nell’attenzione e la promozione di opere diffuse sul territorio, che possano contribuire a rendere migliore la vita del cittadino, anche tramite ...

Infrastrutture : Toninelli ad Ambasciatore Usa - favorire presenza imprese italiane : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Partecipazione delle imprese italiane al piano di investimenti infrastrutturali Usa, con cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump punta a stimolare almeno 1.500 miliardi di dollari di nuovi investimenti nei prossimi 10 anni. Questo il tema al centro di un cordiale incontro, oggi al Mit, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’Ambasciatore degli Stati Uniti ...

Infrastrutture : Toninelli - riapre in anticipo galleria Valnerina : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Domani riaprirà, in anticipo di circa due mesi sulle attese, la galleria ‘Valnerina’ lungo statale Terni-Rieti. Ad annunciarlo, con un tweet, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Me ne ero interessato personalmente con #Anas. E’ boccata di ossigeno per i cittadini di quelle bellissime aree e un sostegno concreto alla stagione turistica”, sottolinea. ...

Infrastrutture : Toninelli - ciclopedonale Garda - esempio mobilità dolce : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “In un Paese come l’Italia la mobilità non può che essere al servizio del turismo, della possibilità per tutti di godere dei paesaggi spettacolari che il nostro Paese ci offre. Anche questa è qualità della vita”. E’ quanto scrive il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che, riferisce, oggi è stato a Limone sul Garda all’inaugurazione della ...

Infrastrutture : Toninelli - a Mit un mese complesso ma entusiasmante : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ passato un mese da quando siamo entrati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un mese complesso, ma entusiasmante. Ecco cosa abbiamo fatto e cosa faremo a breve”. E’ il titolare del dicastero di Porta Pia, Danilo Toninelli, a tracciare, in un post su Facebook, un primo bilancio dell’attività svolta dal suo insediamento al Mit e a indicare le prossime tappe. ...

Infrastrutture : Toninelli - disponibili fondi per ponte Casalmaggior su Po : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Sono a disposizione da ieri i fondi per il restauro del ponte di Casalmaggiore sul Po. Lo annuncia, in un tweet, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo aver incontrato i presidenti delle Province di Cremona e Parma. “Siamo stati più rapidi possibile, ci sono comunità che non possono aspettare a lungo. Le piccole-grandi opere migliorano la qualità della vita”, sottolinea ...

Infrastrutture : incontro Toninelli-Fedriga - presto ministro in Friuli : Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Il rinnovo della concessione autostradale della A4 e la gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro Danilo Toninelli e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga