Individuata una discarica abusiva | nei guai un imprenditore titolare di un' azienda

Terremoto Centro Italia - Amatrice : Individuata una soluzione per la viabilità alternativa : Si è svolta ieri mattina presso la sede del Dipartimento una riunione tecnica per lo studio delle ipotesi di viabilità alternativa per il Centro storico di Amatrice, presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e a cui hanno preso parte il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini, l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani e il Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità Fulvio Soccodato, il Direttore Generale del ...