Incidente sulla A1 - scontro tra due auto : due morti e un ferito grave : Incidente sulla A1, scontro tra due auto: due morti e un ferito grave È successo al chilomentro 577, all’altezza di San Cesareo, in provincia di Roma, intorno alle 17.30. Le due persone decedute viaggiavano su un veicolo, mentre quella ferita sulla seconda automobile coinvolta Parole chiave: ...

Incidente sulla A4 - camion in fiamme : code fino a 10 km a Capriate : Incidente sulla A4, camion in fiamme: code fino a 10 km a Capriate Un camion ha invaso la carreggiata opposta superando il guard-rail e schiantandosi contro un'auto prima di prendere fuoco. sulla Milano-Brescia resta chiuso il ratto tra Seriate e Capriate in direzione di Milano. Malore a causa del caldo per alcuni ...

Roma - terribile Incidente sulla via del Mare : frontale contro un'auto - morto motociclista 49enne : terribile incidente stamani sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista, Cristian Sellari, di 49 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata...

Roma : Incidente sulla Via del Mare - motociclista muore sul colpo : Roma – Incidente mortale a Roma, lungo la via del Mare al km 22,900, all’altezza di via di Castel Fusano. Nello scontro tra un’auto e una moto, a perdere la vita e’ stato il centauro: un italiano di 49 anni deceduto sul colpo. Al vaglio la dinamica dell’Incidente, da parte del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale intervenuto sul posto. La via del Mare e’ chiusa in entrambi sensi di marcia, dal semaforo ...

Meta - Incidente sulla statale 145 : centauro ferito - traffico in tilt : Meta - Panico sulle strade della Costiera: pochi minuti fa si è verificato l'ennesimo incidente stradale sulla statale 145 Sorrentina, all'altezza di Punta Scutolo. Ad avere la peggio un centauro che ...

Morto anche il secondo carabiniere coinvolto nel tragico Incidente sulla Nola-Villa Literno : Non ce l'ha fatta il vice brigadiere Attilio Picoco, 45anni, in servizio presso la Compagnia carabinieri di Nola. Picoco è Morto al San Giovanni Bosco intorno alle 19.00. Il militare era impegnato ...

Maxi Incidente sulla Nettunense : schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Grave Incidente sulla Regina strada chiusa a Menaggio : Grave incidente sulla Regina, l'impatto è avvenuto intorno alle 13.30. Grave incidente sulla Regina L'incidente è avvenuto all'interno della galleria 'Loveno' all'altezza di Menaggio. Coinvolte nell'...

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'Incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Incidente a Monopoli e code tra Polignano e Torre a Mare : delirio per il rientro sulla statale 16 : Si procede a passo d'uomo sulla statale 16. Dall'uscita Capitolo in direzione nord, le macchine sono incolonnate a causa dei primi rientri dalle ferie. Si registra anche un Incidente all'altezza dello ...

Incidente stradale sulla 554 - coinvolte cinque auto - grave un sedicenne : cinque le auto coinvolte, coinvolte una Panda, i cui occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, una Peugeot 206, una Lancia Y, un Taxi Mercedes e una Citroen Berlingo. La dinamica è in via di ...