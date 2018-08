Inail | nel 2017 avanzo di 1 | 6 miliardi Il consiglio di vigilanza | “Troppo | li usi per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) L’ente nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro () ha chiuso il bilancio consuntivo delcon undi 1 miliardo e 630 milioni. “Troppo” secondo il presidente deldi indirizzo e(Civ) dell’istituto Giovanni Luciano, secondo cui ”sarebbe meglio avere minore positività economica ma migliori prestazioni e migliori rendite per gli infortunati”. Luciano, che presiede l’organismo di controllo dell’istituto in cui siedono rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro, propone anche di ridurre le tariffe per i datori di lavoro. E aggiunge che occorrono “più sostegno alla formazione e alla ricerca per la prevenzione, più riduzione del costo del lavoro per le imprese (tariffe) e la possibilità concreta di realizzare gli investimenti che sono assegnati all’”. “Bisogna pensare ...