In The Flash 5 arriva il papà di Caitlin? I rumors sui casting agitano i fan

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

Arrowverse al Comic-Con : trailer - casting - anticipazioni da Arrow - The Flash e le altre serie tv : L'Arrowverse continua ad espandersi. L'universo tratto dai fumetti DC, prodotto da Greg Berlanti e Warner Bros per The CW si prepara ad accogliere Batwoman che sarà introdotta nel classico crossover di dicembre tra le varie serie tv che quest'anno vedrà partecipare Black Lightning oltre a Arrow, Supergirl e The Flash ma non Legends of Tomorrow.Il Comic-Con di San Diego è stata l'occasione non solo per introdurre già il nuovo crossover di ...

Svelato il trailer di The Flash 5 - anticipazioni dal Comic-Con 2018 : tra dark Nora e numerosi morti (video) : Al Comic-Con 2018 è stato Svelato l'atteso trailer di The Flash 5. Cosa nasconde Nora, figlia di Barry e Iris dal futuro? La ragazza, apparsa alcune volte durante la quarta stagione, ha annunciato di aver commesso "un grandissimo errore" che potrebbe avere, ora, devastanti conseguenze nelle vite di Barry e i suoi amici. E non è tutto. Dal panel delle serie DC, sono emerse diverse anticipazioni sulla prossima stagione, che non preannunciano ...

The Flash 5 : promo e altre news sulla quinta stagione (VIDEO) : The Flash 5 promo & news – Il Comic Con 2018 ci ha riservato davvero diverse sorprese quest’anno. Dopo aver scoperto chi sarà uno dei nuovi villain della quinta stagione, abbiamo potuto assaporare qualche anticipazione grazie al trailer diffuso durante il panel. altre novità inoltre per quanto riguarda il cast di The Flash 5, grazie all’introduzione di un nuovo personaggio. Ne vedremo davvero delle belle: le premesse ci ...

The Flash 5 : il Comic Con 2018 svela tema e nuovo villain : The Flash 5 ritornerà nei prossimi mesi con nuovi ed emozionanti episodi. Che cosa dovremo aspettarci dalla nuova trama? In queste settimane abbiamo scoperto chi ritornerà nel cast con un ruolo di primo piano ed altri dettagli succulenti. I fan però sanno bene che tutto si gioca al Comic Con 2018 di San Diego, dove EW ha incontrato gli attori presenti al panel. The Flash 5 prepara il terreno per la sua quinta stagione: scopri le anticipazioni. I ...

The Flash 5 : il Comic Con 2018 svela tema e anticipazioni : The Flash 5 ritornerà nei prossimi mesi con nuovi ed emozionanti episodi. Che cosa dovremo aspettarci dalla nuova trama? In queste settimane abbiamo scoperto chi ritornerà nel cast con un ruolo di primo piano ed altri dettagli succulenti. I fan però sanno bene che tutto si gioca al Comic Con 2018 di San Diego, dove EW ha incontrato gli attori presenti al panel. The Flash 5 prepara il terreno per la sua quinta stagione: scopri le anticipazioni. I ...

Arrow 7 e The Flash 5 nel nuovo trailer che lancia il crossover di dicembre e l’arrivo di Kate Kane : Giornata ricca quella di oggi al Comic-Con 2018 dove, a partire dalle 11.00 del mattino, ora locale, inizieranno ad arrivare notizie, trailer e rivelazioni importanti su Arrow 7, The Flash 5, Supergirl 4 e gran parte delle serie tv americane che tanto amiamo e seguiamo. In quel momento, per, in Italia sarà notte fonda e questo significa che solo domani mattina scopriremo cosa succederà nella prossima stagione tv e come sarà l'arrivo ...

Annunciata la serie di Batwoman : il crossover con Arrow 7 e The Flash 5 lancerà la nuova eroina omosessuale? : A pochi giorni dal panel delle serie The Cw/DC al prossimo Comic-Con di San Diego, scoppia la bomba sui social e lancia l'arrivo di una serie su Batwoman. In realtà i rumors erano nell'aria già da un po' sin dall'annuncio che presto gli "abitanti" di Gotham avrebbero fatto capolino a Star City e Central City per il prossimo crossover già rivelato settimane fa, ma solo adesso è arrivata l'ufficialità. La bomba che poteva rendere adrenalinico ...

Boing Heroes : arriva la serie The Flash : Dal 12 luglio alle 20.50, all’interno del nuovo spazio Boing Heroes dedicato agli eroi più amati di sempre e in onda dal martedì al venerdì, arriva sul canale THE Flash, la serie statunitense creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns (ARROW) e tratta dagli omonimi fumetti targati DC Comics. Spin-off di ARROW, lo show segue le avventure di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. Barry ha solo 11 anni quando assiste all’omicidio ...

Al via le riprese di Arrow 7 e The Flash 5 : foto dei cast a Vancouver per la lettura del copione e i primi ciak : Il momento topico è arrivato e con il via delle riprese di Arrow 7 e The Flash 5 l'estate dei series addicted si può dire conclusa. Il periodo di magra senza notizie, spoiler e rumors sta per terminare e già da qualche ora le prime foto dei cast delle due serie The CW/Cw stanno facendo il giro dei social. Il ritorno di Colton Haynes a Star City (già festeggiato con tanto di selfie con Stephen Amell e non solo) e quello di Grant Gustin e del ...

Da Arrow a The Flash - da Riverdale a Legacies : la Warner Bros annuncia i suoi panel al Comic-Con di San Diego : Da Arrow a The Flash, da Riverdale a Legacies, i fan di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo la fuga della Marvel, l'assenza di Game of Thrones e di Westworld, i fan DC, The CW e Warner Bros hanno sudato freddo in questi giorni almeno fino a ieri quando la società ha fatto chiarezza sulla sua presenza al Comic-Con di San Diego confermando i propri panel e la presenza dei cast delle amate serie tv che la stessa ...

The Flash 5 regala una gravidanza ad Iris negli ultimi episodi? L’arrivo di Nora potrebbe cambiare tutto : The Flash 5 tornerà in onda in autunno negli Usa ma la prima settimana di luglio il cast si ritroverà a Vancouver per mettere insieme le prime riprese dei nuovi episodi in vista del Comic-con di San Diego. Chi ha seguito la serie conosce le conseguenze e i guai che Barry ha dovuto affrontare e superare dopo il suo viaggio nel passato. La linea temporale è stata compromessa e non tutto era come lo aveva lasciato e adesso teme che questo possa ...

Da Arrow 7 a The Flash 5 allo spin off di The Originals e Riverdale 3 : ufficiali le date delle première di The CW : Da Arrow 7 a The Flash 5, da Legacies, lo spin off di The Vampire Diaries, a Supergirl 4 e Riverdale 3, finalmente le première delle date The CW sono ufficiali e gli amanti delle serie tv americane possono finalmente sentire profumo di autunno. Supernatural farà da traino per All American, per il reboot di Streghe e, alla fine, giovedì 25 ottobre anche per lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals, ovvero Legacies. Questo è uno dei ...

In The Flash 5 la famiglia West-Allen si allarga : Jessica Parker Kennedy promossa a regular : Se già chi odiava l'idea di vedere Iris e Barry finalmente sposi ha dovuto farci i conti, in The Flash 5 dovrà fare appello a tutta la propria pazienza. La famosa Mistery Girl che per mesi ha girovagato intorno al velocista scarlatto e ai membri del team, è destinata a restare e non solo per i primi episodi e rivelare cosa l'ha spinta a viaggiare nel tempo, ma, a quanto pare, sarà una vera e propria protagonista della prossima ...