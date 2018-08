In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 05% - - si concentrano le vendite su Intek Group : Giornata in scivolata per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.060,52, ...

Calo per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -1 - 46% - - rosso per Telecom Italia - -1 - 99% - : Teleborsa, - Calo per il comparto Telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications scivola a ...

Piazza Affari apre in rosso : l'indice Ftse Mib a -1 - 8% : Piazza Affari apre la seduta in forte calo, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,8% a 21.535 punti. In ribasso anche le altre principali Piazze europee: a Francoforte il Dax registra un -0,57%, a Londra ...

Banche sotto la lente di Goldman Sachs. Indice settore in rosso : Teleborsa, - Banche in profondo rosso a Piazza Affari appesantite dalle tensione legate alla politica italiana che hanno portato lo spread BTP-Bund fin oltre la soglia dei 200 punti. L'Indice ...