In otto violentano una capra incinta | morto l' animale

Choc in India. In otto violentano a turno una capra incinta : l’animale muore : I fatti sono avvenuti a Nuh, nello stato di Haryana. La gang avrebbe rubato l'animale, per poi picchiarlo e stuprato. Il proprietario ha colto gli uomini in flagrante e ne ha bloccati tre, prima che fuggissero. La povera bestia è morto il giorno seguente a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere