In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge

Francia : approvato il divieto : “Da settembre stop ai cellulari a scuola” : Okay del Senato al provvedimento tanto voluto dal presidente Emmanuel Macron. La nuova legge, in vigore da settembre, impedisce l’uso di qualsiasi dispositivo (telefonini, tablet, smartwatch) che si può connettere al web, dalle materne fino ai licei.Continua a leggere

Scuola - Bussetti : "Sugli smartphone guardiamo con attenzione al divieto della Francia" : Prime parole del neoministro dell'Istruzione. Cauto sulla Buona Scuola: "Stiamo studiando tutte le conseguenze della legge 107. Poi vedremo"

Francia : votata in prima lettura la proposta di legge sul divieto dei cellulari a scuola : L'uso dei cellulari, nella fattispecie degli smartphone, in classe è stato sempre oggetto di polemiche e discussioni. Infatti, per alcuni questi mezzi elettronici rappresentano un ottimo strumento per l'apprendimento del bambino, tenendo conto del fatto che, ad esempio, Wikipedia ha le stesse funzionalità di una tradizionale enciclopedia, con l'unica differenza che si ottimizzano i tempi di ricerca. Inoltre, secondo il parere di alcune ...

Francia - divieto cellulare a scuola : 22.38 Il parlamento francese ha approvato una proposta di legge della maggioranza di governo,La Republique en Marche (Lrem), che introduce un "divieto effettivo"dei cellulari nelle scuole elementari e medie da inizio prossimo anno scolastico. Per il governo si tratta di un "segnale alla società". Hanno votato a favore Lrem e centristi del MoDem e Udi, gli altri gruppi parlamentari hanno denunciato una proposta "inutile", un imbroglio", ...

In Francia il divieto di usare il cellulare a scuola è legge : L'Assemblea Nazionale francese ha votato oggi una proposta di legge della maggioranza di governo, La Republique en Marche (LREM), che introduce un "divieto effettivo" dei telefoni cellulari nelle scuole elementari e medie dall'inizio del prossimo anno scolastico.Per il governo si tratta di un "segnale alla società". Hanno votato a favore LREM e centristi del MoDem e UDI, tutti gli altri gruppi parlamentari hanno invece votato contro, ...

