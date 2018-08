In extremis un giudice blocca la pistola stampata in 3D

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Unfederale negli Stati Uniti hato temporaneamente la pubblicazione online delle istruzioni per fabbricare lacon la stampante 3D.L'ingiunzione è arrivata a poche ore dalla diffusione da parte dell'azienda texana Defense Distributed, il cui proprietario e un noto anarchico e sostenitore del possesso di armi da fuoco.Otto stati Usa si erano appellati contro il via libera della pubblicazione e anche il presidente americano Donald Trump aveva preso posizione, esprimendo tutte le sue perplessità: "Ho già parlato con la Nra", la potente lobby Usa delle armi, e la pubblicazione "non sembra avere molto senso", aveva twittato.Tutte le associazioni che combattono contro la violenza delle armi, comprese quelle dei familiari delle vittime delle tante stragi di massa, sono sul piede di guerra. E in campo sono scesi anche personaggi come l'ex sindaco di ...