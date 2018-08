In coma dopo incidente | muore 20enne di Sant' Antonio Abate

Amplifon accelera : Jefferies migliora raccomandazione dopo acquisizione GAES : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Golf - European Tour 2018 : comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono : dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il Tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio. Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, ...

Brindisi - ladro muore in un conflitto a fuoco dopo una rapina ad un bancomat : Uno dei presunti responsabili di un assalto al bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari in via Orazio Flacco, al rione Commenda a Brindisi, ha perso la vita a seguito di un conflitto a fuoco con una pattuglia di...

Golf – John Deere Classic : settimo posto per Francesco Molinari dopo il primo giro - al comando Steve Wheatcroft : Il Golfista torinese si trova attualmente al settimo posto a tre colpi dal leader Steve Wheatcroft Francesco Molinari, settimo con 65 (-6) colpi, ha iniziato a gran ritmo il John Deere Classic, gara del PGA Tour in svolgimento al TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois. L’azzurro, reduce dallo strepitoso successo nel Quicken Loans National, rende tre colpi al leader, Steve Wheatcroft, che ha girato in 62 (-9). Al secondo posto con ...

Rapinata dopo aver prelevato al bancomat - 92enne urla e fa acciuffare il ladro : Aveva appena prelevato i soldi al bancomat, quando un uomo le si è avvicinato, offrendosi di accompagnarla fino a casa. L'intento era quello di carpire la fiducia dell'anziana, una 92enne di residente a Torino, per poi rubarle il...

YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali - canali home personalizzati e ripristina i video dopo il cambio app : L'ultima versione dell'app YouTube per Android TV porta alcuni importanti miglioramenti delle prestazioni, il ripristino automatico dopo il cambio app e i comandi vocali tramite Assistente Google e, per alcune persone che utilizzano Android Oreo, potrebbero anche esserci nuovi canali personalizzati nella schermata iniziale. L'articolo YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali, canali home personalizzati e ripristina i video dopo il ...

Altro che Faraoni - ai Mondiali comandano gli Zar! La Russia concede il bis : Egitto ko dopo 3 sberle : La Russia comanda a San Pietroburgo e s’impone contro l’Egitto: la nazionale di casa ora è la padrona del girone A Con la partita tra Russia ed Egitto è iniziato ufficialmente il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018. Il match tra i padroni di casa e la squadra di Salah finisce sul risultato di 3-1, decidendo in parte le sorti delle squadre che potrebbero aggiudicarsi il passaggio del turno del gruppo A. dopo i ...

Mantova - in coma da mesi partorisce una bimba/ Ma non sa di essere mamma : è grave dopo l'ictus : Mantova, la madre in coma da 3 mesi partorisce la figlia: ictus-infarto non fermano la gravidanza, "la bimba sta bene e le condizioni sono buone". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Partorisce due gemelli - poi entra in coma : mamma morta dopo 36 giorni di agonia : È morta dopo 36 giorni di agonia Mimma Dente, 38enne di Battipaglia che era entrata in coma dopo il parto. La donna aveva partorito due gemelli, un maschio e una femmina, il 6 maggio. Poi, alcune ...

WRC Sardegna : Ogier al comando dopo la prima tappa : Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, al volante della loro Ford Fiesta WRC dell’M-Sport WRT, hanno chiuso al comando la prima tappa del Rally di Sardegna, caratterizzata dal maltempo, con pioggia e fango. dopo aver vinto la prova di apertura di giovedì, venerdì il francese ha iniziato un po’ in sordina, terminando il primo giro sulle […] L'articolo WRC Sardegna: Ogier al comando dopo la prima tappa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Golf - European Tour 2018 : Oscar Lengden comanda dopo il primo giro dello Shot Clock Masters. Andrea Pavan 25° : dopo l’Open d’Italia, lo European Tour fa tappa in Austria, al Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna, per il nuovo Shot Clock Masters. Basta il nome per definirlo, perché il protagonista è il cronometro, esperimento atto a velocizzare il gioco. Le regole sono semplici: ci sono 50 secondi a disposizione per il primo a giocare (anche nel caso dei par 3), mentre il secondo e il terzo ne hanno a disposizione 40, stesso tempo ...

Morto dopo intervento - l'autopsia : 'In coma per un coagulo all'encefalo' - Sardiniapost.it : Morto per un coagulo all'encefalo che lo ha mandato in coma per tre giorni. È uno dei risultati emersi oggi nel corso dell'autopsia sul cadavere di Davide Colizzi, 49 anni , la cui morte avvenuta il ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 dopo il Mugello : Marc Marquez al comando - Valentino Rossi a 23 punti! Dovizioso quarto : Marc Marquez rimane in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 anche al termine del GP d’Italia. La sesta tappa non ha sorriso allo spagnolo della Honda che è caduto e ha chiuso in 16esima posizione, fuori dalla zona punti, ma la leadership è sempre tra le sue mani. Valentino Rossi, grazie al terzo posto ottenuto al Mugello, sale in seconda posizione a 23 lunghezze di distacco dal Campione del Mondo. Andrea Dovizioso è quarto a 29 ...

Golf - US Women’s Open 2018 : comandano Jutanugarn - Lee e Smith dopo il primo giro. Giulia Molinaro è sopra il par : È scattato nella serata italiana di ieri lo US Women’s Open, secondo Major del circuito femminile di Golf. dopo la prima giornata a Shoal Creek, in Alabama, ci sono tre giocatrici al comando del leaderboard, con uno score di -5: la thailandese Ariya Jutanugarn, la coreana Jeongeun Lee e l’australiana Sarah Jane Smith. Sono state loro le prime ad avvantaggiarsi dopo le prime 18 buche, potendo contare già su due colpi di vantaggio ...