In arrivo dall' Est | la Cina si compra l' Europa

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Milan - dall'arrivo da star alla tentazione Juve : Bonucci - un anno tra luci e ombre : ... fino a quel momento,, universalmente riconosciuto come uno dei primi tre difensori centrali del mondo. Sarà Bonucci il cardine della ricostruzione. Il messaggio alla concorrenza è chiaro: il nuovo ...

Novità sulla reunion degli One Direction a 8 anni dalla formazione : tour mondiale in arrivo? : La reunion degli One Direction potrebbe ben presto divenire realtà. Un sogno per milioni di fan sparsi in tutto il mondo che oggi festeggiano i primi 8 ed indimenticabili anni di successo del gruppo anglo-irlandese, o forse un progetto futuro. Il progetto è nell'aria praticamente da sempre: gli One Direction avevano annunciato una pausa non lo scioglimento definitivo ma i fan attendono la loro reunion, il ritorno su palchi del mondo insieme, ...

Tour de France 2018 - le voci dall’arrivo. Damiano Caruso : “Ci riproverò fino a Parigi” : Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale. Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal ...

Con l’app Google 8.13 “At a glance” esce dalla beta e sono in arrivo diverse novità : L'app Google si aggiorna in beta alla versione 8.13 portando qualche piccola novità e anticipando diverse future introduzioni: scopriamo tutto con il teardown dell'APK. L'articolo Con l’app Google 8.13 “At a glance” esce dalla beta e sono in arrivo diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Juventus - tesoretto shock dalle cessioni ed in entrata in arrivo altre grandi sorprese : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Spal - ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna : contratto di cinque anni : Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,...

Spal - ufficiale l’arrivo di Petagna dall’Atalanta : i dettagli : Il centravanti Andrea Petagna passa dall’Atalanta alla Spal, l’accordo tra le due società è stato ufficializzato oggi La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall’Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due ...

Calciomercato Milan - più di 100 milioni in arrivo dalle cessioni : ecco i tre big con la valigia in mano : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan ancora non decolla, prima di chiudere colpi in entrata il club deve muoversi in uscita. La società ha deciso di sacrificare tre big, in arrivo poco più di 100 milioni di euro, si tratta di Bonucci, Donnarumma e Suso. Partiamo dal portiere, il Milan ha preso Reina e quindi può sacrificare Gigio, il Chelsea prepara l’assalto ed i rossoneri potrebbero ‘accontentarsi’ ...

Thailandia : dimessi dall’ospedale i ragazzi salvati dalla grotta - “l’arrivo dei soccorsi come un miracolo” : Sono stati dimessi poche ore fa, dall’ospedale di Chiang Rai, i 12 giovani calciatori salvati nella grotta di Tham Luang nel nord dell’Indonesia. Ricoverati la settimana scorsa per esami e cure dopo il periodo trascorso sottoterra senza cibo, i ragazzi e il loro allenatore stanno incontrando in questi minuti i giornalisti per rispondere alle loro domande prima di riprendere la loro vita. Sarà l’unica occasione per la stampa di ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

Mondiali - Trieste : boom di turisti francesi in arrivo dalla Croazia : Oggi, in occasione della finale dei Mondiali 2018 in Russia, sono numerosi gli arrivi di turisti francesi a Trieste: si tratta di persone giunte dalla Croazia, che hanno deciso di lasciare la meta delle loro vacanze estive in vista dello scontro diretto in programma oggi pomeriggio. Molti hanno fatto questa scelta perché preferiscono assistere alla partita dall’Italia. L'articolo Mondiali, Trieste: boom di turisti francesi in arrivo dalla ...

Ufficiale - l’Inter anticipa l’arrivo di Bastoni dall’Atalanta : Inter, arriva Bastoni dall’Atalanta, il giovane difensore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023 con il club milanese “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per la chiusura anticipata del prestito di Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 ha anche rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023”. L’Inter, attraverso un comunicato Ufficiale ...