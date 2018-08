Immissioni in ruolo 2018 2019 | Infanzia | i posti per provincia

Personale ATA - Immissioni in ruolo : chieste al Mef quasi 10mila autorizzazioni : Rimangono ancora insufficienti per la FLC CGIL le quasi 10mila autorizzazioni richieste al Mef per coprire il turn over dei posti vacanti del Personale ATA dopo gli ultimi pensionamenti. Per il sindaco più rappresentativo della scuola occorrerebbero quasi il doppio delle stabilizzazioni rispetto a quelle richieste, con un vero e proprio piano urgente di stabilizzazione […] L'articolo Personale ATA, immissioni in ruolo: chieste al Mef quasi ...

Personale ATA - Immissioni in ruolo : chieste al Mef quasi 10mila autorizzazioni : Rimangono ancora insufficienti per la FLC CGIL le quasi 10mila autorizzazioni richieste al Mef per coprire il turn over dei posti vacanti del Personale ATA dopo gli ultimi pensionamenti. Per il sindaco più rappresentativo della scuola occorrerebbero quasi il doppio delle stabilizzazioni rispetto a quelle richieste, con un vero e proprio piano urgente di stabilizzazione […] L'articolo Personale ATA, immissioni in ruolo: chieste al Mef quasi ...

Graduatorie ad esaurimento/ Immissioni in ruolo e supplenze 2018-2019 : al via pubblicazione : Graduatorie ad esaurimento per Immissioni in ruolo e supplenze 2018-2019: al via la pubblicazione, se ne stanno occupando gli Uffici scolastici. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Scuola - Immissioni in ruolo 2018/2019 : da Bussetti richiesta per 57322 prof e 9838 Ata : Arrivano i numeri sulle richieste del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, riguardanti le assunzioni nella Scuola a partire dal 1° settembre 2018. Secondo quanto anticipato dal quotidiano economico Italia Oggi, Bussetti avrebbe chiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze l'autorizzazine per l'assunzione di 57.322 insegnanti a tempo indeterminato e di altri 9.836 impiegati ausiliari, tecnici ed amministrativi Ata per un totale che ...

Immissioni in ruolo - FLC CGIL : colmare gap con organico di fatto : Ecco il comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL riguardante le preannunciate Immissioni in ruolo chieste dal Miur per un totale di 67 mila unità (57mila docenti e 10mila ATA). Scuola: annunciate nuove Immissioni in ruolo. Ma resta da colmare la distanza con l’organico di fatto Le Immissioni in ruolo di circa 57.000 docenti e 10.000 […] L'articolo Immissioni in ruolo, FLC CGIL: colmare gap con organico di fatto ...

Immissioni in ruolo 18/19 : posti disponibili dopo i trasferimenti : Al via le operazioni di Immissioni in ruolo – Quest’oggi, dopo la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado, si è finalmente concluso l’iter delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/19. Da oggi in avanti, non perdendo certamente di vista la spinosa questione riguardante l’incognita sul numero dei […] L'articolo Immissioni in ruolo 18/19: posti ...

Immissioni in ruolo 2018/19 : la procedura e la tempistica prevista : Per determinare il numero di Immissioni in ruolo 2018/19 bisogna attendere ancora i trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado (vedi primaria e infanzia e secondaria di I Grado). La pubblicazione è prevista per il 13 luglio. A quel punto, sarà possibile stabilire i contingenti e ripartirli per cdc, posto di sostegno e […] L'articolo Immissioni in ruolo 2018/19: la procedura e la tempistica prevista proviene da ...

Scuola - assunzioni 2018/19 : svolta Immissioni in ruolo - precedenza a chi supera i 36 mesi : La possibile svolta per le assunzioni di ruolo dei docenti precari della Scuola arriva dal Disegno di legge S 355 presentato da Mario Pittoni della Lega, neo-Presidente della VII Commissione Istruzione Pubblica del Senato. All'interno della proposta di legge è prevista l'immissione in ruolo e la precedenza ai docenti precari che abbiano superato i 36 mesi di servizio nella Scuola con contratti a tempo determinato. In assenza di cattedre da ...