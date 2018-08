ArcelorMittal - volano utili e ricavi. Grandi ambizioni sull'Ilva : Teleborsa, - ArcelorMittal "è impegnata nel rilancio dell'Ilva, affrontando in particolare le sfide in materia ambientale, sociale ed industriale per riposizionarla come uno dei principali impianti di ...

Ilva - gruppo ArcelorMittal : 'Restiamo ottimisti sull'acquisizione' : Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo agli analisti. Mittal ha ricordato come il ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Perché Di Maio ha bocciato la nuova proposta di Arcelor Mittal sull'Ilva : Prosegue il braccio di ferro sulla vicenda Ilva . I nodi da sbrogliare per il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , restano ancora tanti: dal braccio di ferro con l'azienda e con chi la ...

Ilva : Arcelor - proposta dà futuro : ANSA, - ROMA, 30 LUG - "La proposta migliorativa che abbiamo presentato oggi rappresenta davvero la proposta più avanzata da parte di ArcelorMittal per il turnaround di Ilva, e garantisce che Ilva ...

Ilva - ArcelorMittal : nuovi impegni migliori e definitivi : ArcelorMittal ha presentato i suoi impegni aggiuntivi rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva definendoli come i "migliori e definitivi nelle are chiave di intervento indicate". Lo scrive ...

Ilva - Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...