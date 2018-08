Il virus Nilo fa due morti | cresce la paura per le punture killer

virus del Nilo occidentale : 10 casi in Veneto - nessuna emergenza : Sono 10 i casi di Virus del Nilo occidentale registrati dall’inizio dell’estate in Veneto, un dato definito “non allarmante” dalle autorità sanitarie regionali. “La situazione legata alla presenza in alcune parti del Veneto di focolai di zanzare portatrici della West Nile non desta allarme. E’ un fenomeno che si presenta da anni a ogni estate, favorito dal clima caldo e umido, come adesso. Il sistema sanitario e i Comuni ...