Il velista Mura rimane deputato e passa al Gruppo Misto | espulso da M5s | lo stipendio

Andrea Mura - il parlamentare-velista ex 5stelle passa al gruppo misto : “Il Movimento mi ha usato” : Andrea Mura è ufficialmente al gruppo misto: lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio la vicepresidente Maria Edera Spadoni nella seduta di ieri, 31 luglio. Il deputato-velista è stato infatti espulso dal Movimento cinque stelle, con cui era stato eletto il 4 marzo, in seguito alla polemica sulle sue eccessive assenze in aula. Adesso, il parlamentare ex cinque stelle incasserà interamente i 20mila euro di indennità, non dovendo più ...

Mura - il deputato velista attacca il M5S : 'io espulso - ma su di me solo bugie' : Dopo l'espulsione dal M5S voluta dal capo politico e vicepremier Luigi Di Maio, il deputato Andrea Mura va al contrattacco sostenendo che su di lui ci sono state 'solo fake news'. A suo modo di vedere, il Movimento sapeva già che avrebbe continuato a fare il velista con lo scopo di proseguire il suo impegno in ambito ambientale. "Lo sport ed il mare mi hanno insegnato la lealtà, l'impegno ed il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono ...

Il velista Andrea Mura torna ad attaccare M5S : “Mi hanno usato per vincere le elezioni e poi abbandonato” : L'ex pentastellato Andrea Mura, il parlamentare velista accusato di assenteismo, attacca il Movimento 5 Stelle: "Il Movimento ha usato la mia popolarità di sportivo e di velista internazionale per vincere la campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia e non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore".Continua a leggere

M5s espelle il deputato velista Andrea Mura : “Menefreghista e irresponsabile”. Ma lui resta parlamentare : Il MoVimento 5 Stelle ha espulso dal suo gruppo parlamentare della Camera il deputato e velista Andrea Mura, dopo le sue dichiarazioni sul 'fare politica dalla barca' e a causa del suo alto tasso di assenteismo in aula: "Ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani".Continua a leggere

