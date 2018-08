Il proprietario del cane eroe morto | forse non addestrerò più

DE LAURENTIIS HA COMPRATO IL BARI/ Il patron del Napoli "Perché no a squadre con stesso proprietario? Assurdo" : Il BARI è di Aurelio De LAURENTIIS: nasce la SSC BARI, l'annuncio del Sindaco Decaro. Budget di 3 milioni di euro per la prima stagione in Serie D, poi progetti ambiziosi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. Decaro : “Impegno serio per creare un polo del Sud” : Il calcio a Bari riparte da Aurelio De Laurentiis: è lui il nuovo proprietario scelto dal sindaco Antonio Decaro per guidare il club nella risalita dal campionato di Serie D. “De Laurentiis perché ha una solidità economica, per la competenza sportiva e per il nome che si porta dietro”, ha spiegato in conferenza stampa il primo cittadino. Il patron del Napoli, con il suo progetto di un polo del Sud intorno al pallone, ha convinto più ...

