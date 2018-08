iltempo

: Il piccolo Superman nuota più veloce di #Michael Phelps - tempoweb : Il piccolo Superman nuota più veloce di #Michael Phelps -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Così per la prima volta in 23 anni il record di 1:10:48 di uno degli atleti Olimpionici più famosi al mondo è stato battuto. Un fattore particolarmente impressionante è che Kent si allena in modo ...