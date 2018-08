Il nonno più arzillo del web | festeggia i 102 anni con un tuffo nel lago

“Dateglielo per i 18 anni”. nonno Addo non c’è più - ma il suo regalo è eterno. E fa commuovere tutti : Per i 18 anni della nipote aveva pensato a un dono speciale. Uno di quelli che non hanno niente a che fare con gioielli, automobili o mancette. Un ricordo, sì, qualcosa che rimanesse, certamente, ma un dono diverso, inaspettato, bellissimo. Abbiamo scritto volutamente il tempo del verbo al passato – aveva pensato – perché Nonno Addo non c’è più. Se ne è andato prima che la nipote Rejoice arrivasse al traguardo dei 18, il primo passo ...