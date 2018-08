Il «Nobel della matematica» a un italiano | dopo 44 anni vince il 34enne romano Alessio

Alessio Figalli : ecco chi è il vincitore del 'Nobel della matematica 2018' : ... primo italiano ad aggiudicarsi il prestigioso titolo, nel 1974, , ha vinto il cosiddetto 'Nobel della matematica' nel 2018, con un annuncio che ha fatto il giro del mondo dalla cerimonia di ...

Medaglia Fields - l’italiano Alessio Figalli si aggiudica il Nobel della matematica : non succedeva da 44 anni : È stato l’italiano Alessio Figalli ad aggiudicarsi la Medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Docente al Politecnico di Zurigo, Figalli è il secondo matematico italiano a ricevere questo premio istituito nel 1936 e assegnato dall’Unione matematica Internazionale. Dopo 44 anni, la Medaglia torna così ad essere tricolore. L’annuncio è stato dato a Rio de Janeiro, in apertura del Congresso ...

Alessio Figalli ha vinto la Medaglia Fields - il Nobel della matematica : La Medaglia Fields, uno dei più importanti riconoscimenti mondiali per i matematici under 40, è stata appena assegnata ad Alessio Figalli, giovane e brillante scienziato italiano. Romano, classe 1984, professore ordinario di matematica alla University of Texas, a Austin, fino al 2016 ora ha una cattedra al Politecnico di Zurigo. Una carriera, che per la sua giovane età, è davvero invidiabile: vanta infatti di oltre 100 articoli scientifici ...

'Nobel' della Matematica a un italiano : Medaglia Fields ad Alessio Figalli : La Medaglia Fields, considerata l'equivalente del premio Nobel per la Matematica, è stata assegnata all'italiano Alessio Figalli. L'annuncio è stato dato in occasione dell'apertura del Congresso Internazionale dei matematici, in corso a Rio de Janeiro. Figalli, professore presso l'ETH di Zurigo, è il secondo italiano a vincere l'ambito riconoscimento in 82 anni dalla sua istituzione. ...

Un italiano vince il "Nobel della matematica" : la medaglia Fields ad Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di Pisa. Dal 2016 è docente al Politecnico di Zurigo e, dopo 44 anni, è il secondo italiano a ricevere questo premio, istituito nel 1936 e assegnato dall'Unione Matematica Internazionale. L'annuncio è stato dato a Rio de Janeiro, in ...

