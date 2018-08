Il Napoli oggi compie 92 anni

Napoli - oggi è l’ultimo giorno di ritiro : Finisce oggi il ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino. La squadra sta svolgendo stamattina l’ultima seduta di allenamento: niente di grave per Lorenzo Insigne, uscito ieri dopo un pestone nel test contro il Chievo. Gli azzurri dopo pranzo partiranno per Napoli, dove avranno due giorni liberi. Si ritroveranno poi il 2 agosto per partire verso Dublino, dove il 4 affronteranno il Liverpool in amichevole. La squadra di Ancelotti ...

Napoli - compagni di cella al passeggio : detenuto si ammazza a Poggioreale : Un detenuto, condannato per vari reati legati alla legge sugli stupefacenti e che avrebbe finito di scontare la sua pena - contro la quale aveva presentato Appello - nel 2024 si è suicidato nel ...

Ferrovie - sulla Napoli-Foggia rimosso il ponte a Casoria : I passeggeri che utilizzano treni che percorrono la linea ferroviaria Napoli - Foggia, che congiunge Napoli con i Comuni a nord come Casoria, Afragola, Frattamaggiore, Aversa, Marcianise, Caserta, e ...

Comune di Napoli - vincono i ribelli : i 30 occupanti avranno un alloggio : Hanno occupato per tre giorni e due notti le stanze dell'assessorato al Bilancio di Palazzo San Giacomo costringendo l'assessore Enrico Panini a trasferirsi temporaneamente in un altro ufficio. ...

Pioggia a Napoli - diversi allagamenti : ANSA, - Napoli, 23 LUG - allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia a causa della Pioggia, caduta in alcuni momenti anche con forte intensità durante la mattinata. Auto costrette a marciare a ...

Maltempo Campania : pioggia a Napoli - allagate diverse strade : Forti piogge nelle scorse ore hanno provocato allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia: il traffico è andato in tilt in diversi quartieri, in quanto sia la sede stradale che i marciapiedi sono stati completamente sommersi dall’acqua. L'articolo Maltempo Campania: pioggia a Napoli, allagate diverse strade sembra essere il primo su Meteo Web.

Carabiniere travolto e ucciso dopo incidente/ Napoli - ultime notizie : oggi i funerali di Vincenzo Ottaviano : Pomigliano, Carabiniere e guardia giurata travolti e uccisi dopo incidente. ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Napoli - l’agente Moggi fa il punto sul mercato : Di Maria non arriva! : L’agente Fifa Alessandro Moggi, ha parlato del calciomercato del Napoli, difficile arrivare al colpo Di Maria durante l’estate Alessandro Moggi, agente Fifa, ha parlato del mercato del Napoli a 7Gold, con uno speciale focus sul suo assistito Lorenzo Tonelli. Non ci sono dubbi sul futuro di Tonelli, resterà certamente al Napoli”, ha dichiarato Moggi, il quale ha detto la sua anche in merito alla tanto chiacchierata ipotesi Di ...

L'agente Moggi : 'Ronaldo va alla Juve senza dubbi. Inter buon mercato - il Napoli non può permettersi un big' : Ronaldo rappresenta il Real Madrid ed è il più grande giocatore al mondo. Se la trattativa è stata esposta in questo modo non vedo come si possa tornare indietro. Credo che l'attesa sia solamente ...

Napoli - in fiamme rifiuti al centro dell'area ex Nato di Poggioreale : fumo e vigili del fuoco : Iniziano ad essere sempre più frequenti, nel corso della stagione calda, gli incendi ed i roghi appiccati tra Napoli e la provincia. L'ultimo nell'area di Poggioreale proprio accanto alla zona del ...

Calciomercato Napoli - oggi le visite mediche di Meret : L'accordo è totale e l'affare ormai chiuso, il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere. Sarà Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ma nelle ultime due stagioni alla Spal, a ...

Napoli - oggi le visite mediche di Fabian Ruiz : risolti gli ultimi dettagli : Tante operazioni concluse, che sono soltanto da formalizzare. Ma il Napoli ha abituato a questo tipo di tempistiche, per le questioni burocratiche che interessano i contratti. Ma ormai, per l'acquisto ...