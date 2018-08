Il mistero delle condizioni di salute di Franco Battiato | preoccupazione per il Maestro

Il volo MH370 resta un mistero - l'ira delle famiglie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi Grecia - il mistero delle due bambine salvate in barca e poi scomparse. Il padre disperato : “sembrano svanite nel nulla - aiutatemi” : Situazione drammatica in Grecia per gli Incendi: l’ultimo bilancio ufficiale è di 79 morti accertati, ma si teme che il numero delle vittime possa crescere dal momento che sono ancora decine i dispersi. Le autorità hanno invitato le famiglie a chiamare una linea telefonica dedicata per dare informazioni e dati necessari. La guardia costiera sta passando al setaccio le coste alla ricerca dei corpi delle persone che hanno cercato di scappare ...

Il mistero delle vite interrotte che unisce piccoli e potenti : Da un lato, Marchionne è come un re francese che dopo anni di governo, impossibilitato ad adempiere alle proprie molteplici funzioni, viene sottratto agli occhi del mondo, mentre il suo posto ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika/ Mondiali 2018 : ancora mistero sul forfait delle conduttrici : Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika: le due showgirl non ci saranno nell'ultima puntata dello show dedicato ai Mondiali 2018, in onda dopo la finalissima. In attesa dell’ultima partita di calcio dei Mondiali 2018, andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika. Blogo ha anticipato l’assenza in studio sia di Ilary Blasi che di Belen Rodriguez: per quale motivo?

L’Istantanea – Il mistero delle bandiere blu : E’ un miracolo che si compie ogni anno, come il sangue di San Gennaro. E ogni anno dà soddisfazioni. Questo 2018 promette non bene ma benissimo per chi ama il mare perché le bandiere blu, il riconoscimento alle spiagge più belle e pulite d’Italia assegnate ai comuni virtuosi sono aumentate: erano 163 e ne sono diventate 175 per un totale di 368 spiagge. Tra coloro che hanno conquistato la bandierina virtuosa c’è anche Sorrento, ...

Svelato il mistero delle larve giganti. Tutta... colpa di Tafanos Video : di Ida Di Grazia Le larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, riscuotendo curiosità ma anche sdegno da parte dei cittadini, sono state le protagoniste di un'azione di ...

Astronomia - il mistero delle stelle negli ammassi globulari : perché sono costituite da materiale diverso rispetto a tutte le altre? : Un team internazionale di astrofisici potrebbe aver trovato la soluzione ad un problema che lascia perplessi gli scienziati da oltre 50 anni: perché le stelle negli ammassi globulari sono costituite da materiale diverso rispetto alle altre stelle delle Via Lattea? In uno studio pubblicato da Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il team guidato dall’University of Surrey, inserisce un nuovo attore nell’equazione che potrebbe ...

Il mistero delle pagine perdute – National Treasure : cast - trama e curiosità : Martedì 5 giugno va in onda su Italia Uno a partire dalle 21.20 Il mistero delle pagine perdute, sequel del primo, fortunato capitolo Il mistero dei Templari – National Treasure, riprendendone l’assunto di base che lega la famiglia del protagonista alla storia americana con la S maiuscola. Il protagonista è ancora una volta il gigionesco Nicolas Cage, perfettamente a suo agio con i toni da avventura scanzonata. Nel cast torna anche ...

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con l’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...