Il ministro Centinaio zittisce il senatore Battistoni | Forza Italia insorge | ' E' bullismo

Il Castello di Vigevano? Per il ministro del turismo Centinaio - sarebbe meglio se fosse un hotel - più che un museo : Ahimé il nostro paese, e lo dico da amministratore, il nostro paese ha sempre vissuto di mantenimento: noi abbiamo le cose più belle del mondo ma è conservazione, noi dobbiamo conservare quello che ...

Xylella - la promessa del ministro Centinaio al Salento 'Eviteremo sanzioni' : Ha visto di persona gli scheletri degli ulivi salentini seccati dalla Xylella, che continua a risalire la Puglia verso nord. Ha parlato con gli agricoltori e ha rassicurato sulla volontà del governo ...

Turismo - il ministro Centinaio sarà presto in Molise : ... intercettando le attuali "tendenze" dei turisti di tutto il mondo. Le regioni d'Italia devono fare "rete" per promuovere l'intero territorio nazionale ha concluso l' assessore Cotugno nessuna ...

Ambiente - WWF : dal ministro Centinaio dichiarazioni importanti su lupi e orsi : Le dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio a sostegno delle posizioni del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa contro l’abbattimento di orsi e lupi previsto dalle leggi approvate dalle province di Trento e Bolzano “sono estremamente positive e fanno bene sperare per la difesa di due specie simbolo per la natura d’Italia“: lo si legge in una nota di WWF Italia. “Le norme approvate dalle province autonome ...

Reintroduzione dei voucher : Confagricoltura Asti plaude alla proposta del ministro Centinaio per la regolarizzazione dei lavoratori occasionali : E’ stata accolta con soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di Reintroduzione dei voucher in agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di ...

Vini Valpolicella - ministro Centinaio : basta contraffazioni : Verona, 4 lug. , askanews, 'La tutela e la valorizzazione delle eccellenze Vinicole e agroalimentari italiane sono tra le nostre priorità, Valpolicella, Amarone, Recioto e Ripasso rappresentano un ...

Pontida 2018 - il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi - 3 dedicati alla Lega. A settembre ne farò uno per il governo” : “Ho tre tatuaggi dedicati alla Lega“, dice il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, prima di intervenire sul palco di Pontida. “A settembre ne farò uno sul governo (gialloverde, ndr)”. Poi però precisa: “Non si cancella, ma non sarà sul governo gialloverde ma sulla mia esperienza all’interno dell’esecutivo”. L'articolo Pontida 2018, il ministro Centinaio: “Ho 5 tatuaggi, 3 ...

Agricoltura - il ministro Centinaio : 'Pronti a reintrodurre i voucher' : 'Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurre i voucher perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controlli'. Lo dice il ministro delle Politiche Agricole ...

