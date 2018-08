“Il migliore del mondo” Italia | è orgoglio nazionale per Alessio Non succedeva da 44

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Una bella soddisfazione per l’intera: è stata assegnata al matematicoFigalli la medaglia Fields, l’equivalente del Premio Nobel per la matematica. Il giovane scienziatono, ex allievo della Scuola Normale Superiore e dal 2016 professore all’ETH di Zurigo, ha ricevuto il riconoscimento più ambito per i matematici, durante la cerimonia di apertura del ventottesimo ‘International Congress of Mathematicians’, che si tiene in Brasile, a Rio De Janeiro, dal primo al 9 agosto. Non accadeva da 44 anni che unno ottenesse un simile premio. Nato a Roma 34 anni fa, nell’estate del 2002 Figalli ha partecipato al concorso di ammissione alla Normale. Superato il concorso, si legge sul sito della Normale di Pisa, ha bruciato tutte le tappe della formazione universitaria. E dal 2016 è full professor del prestigioso Politecnico di Zurigo ...