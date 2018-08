Il governo dell' eversione

Tre città insieme per i Giochi delle Alpi. Torino apre - la palla passa al governo : Nonostante l'Italia, l'Italia è pronta a guadagnarsi le Olimpiadi invernali del 2026, frantumando nel giro di poche settimane decenni di regole e consuetudini del mondo olimpico. Il Paese che ospita ...

Olimpiadi Invernali 2026 - parla il governo : “Preso atto della proposta del Coni - compatibilità da verificare”. Si va verso la candidatura congiunta? : Domani il Coni sceglierà la città da candidare nella corsa per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2018. Poche ore fa è arrivata l’autorizzazione del CIO a poter presentare una candidatura congiunta tra più città e così c’è la concreta possibilità che Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino si uniscano: tra poche ore ne sapremo di più e vedremo se la scelta di un fronte comune sarà quella vincente. Nel ...

Il governo del cambiamento si affida ai dinosauri della prima e seconda Repubblica : I nomi che girano o che sono stati scelti per le aziende di Stato dall'esecutivo Lega - 5 Stelle sono gl stessi di sempre. E, in alcuni casi, piuttosto imbarazzanti

FINANZA E POLITICA/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

FINANZA E POLITICA/ La mossa (obbligata) della Lega che può far cadere il governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell’economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso, ma il Carroccio potrebbe far saltare tutto. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Lega-M5s, il Governo si schianterà a settembre, di S. CingolaniDECRETO DIGNITÀ/ Se Di Maio si è già giocato la "sponda" delle imprese, di A. Ruffo

Perché il governo ha cambiato in corsa i vertici di Ferrovie dello Stato : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Cambio ai vertici delle Ferrovie dello Stato. Gianluigi Castelli e Gianfranco Battisti subentrano, rispettivamente, come presidente e amministratore delegato del colosso ferroviario nazionale. Sostituiscono Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, che dal dicembre del 2015, per quasi tre anni, hanno retto il timone delle Ferrovie. Castelli e Battisti, uomini ...

Migranti - Open Arms : “Impossibile legittimare governo della Libia : è connivente coi trafficanti e viola i diritti umani” : “Immaginiamo cosa vuol dire per una madre, per un padre, per una famiglia mettere il proprio figlio su una barca, da solo. Immaginiamo che cosa ci deve essere per spingere una famiglia a fare un gesto così terribile”, spiega Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana della ong Proactiva Open Arms durante il dibattito conclusivo della quarta serata della Festa Nazionale della Sinistra Italiana, che si terrà fino a domenica ...

Il governo raggiunge l'accordo sui vertici della Rai : Salini ad. Ma è polemica sul presidente designato Foa : Raggiunta l'intesa tra M5s e Lega, sul nome del presidente dovrà votare la commissione di Vigilanza. 'Oggi parte una rivoluzione culturale, via raccomandati e parassiti' dice Di Maio. Per il Pd ...

Inps di Crotone - il caso Arcuri arriva al governo : interrogazione della Granato - M5S - : di Redazione Crotone24news.it interrogazione ai ministri Di Maio e Bongiorno: «paradossale che la dirigente che ha denunciato il caso venga cacciata». La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria ...

Conte - Tria - l'Europa ed il governo del cambiamento - e della continuità - : Senza voler derogare da quei canoni di razionalità che da sempre presidiano lo statuto dell'economia come scienza sociale.

Scontro nel governo su figli delle coppie gay : Il mnistro della famiglia Fontana dice no al riconoscimenti dei bambini nati con pratiche vietate in Italia. Il sottosegretario alle pari opportunità: 'Basta propaganda, così indietro di 10 anni' -

Riconoscimento figli delle coppie gay - scontro nel governo. Spadafora contro Fontana : “Stop propaganda” : scontro nel governo sul Riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali. Il sottosegretario con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, si rivolge al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana: "Lo invito a fermare la propaganda e aprire un dialogo culturalmente serio, per evitare che il nostro Paese torni 10 anni indietro".Continua a leggere

Berlusconi : “governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

