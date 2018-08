Il Garante della Privacy sanziona Vodafone per telemarketing aggressivo

Fondazioni - “Basta invocare la privacy per nascondere chi finanzia politici e partiti”. Lo dice anche il Garante della Privacy : “Non ci sono più alibi, Privacy e trasparenza oggi possono convivere: è ora di intervenire sulle Fondazioni politiche”. Parola del Garante della Privacy. In un’intervista al fattoquotidiano.it Antonello Soro, che sei anni fa si dimise da parlamentare per guidare l’autorità in materia di tutela dei dati personali, sprona il legislatore a mettere mano, dopo infiniti scandali, a una norma che in modo “non sensazionalistico ma equilibrato e ...

Allarme del Garante della Privacy : in Italia centinaia di attacchi informatici al giorno : ... a seguito di un eccesso di dettagli riscontrato in relazione ad alcuni fatti di cronaca". Soro sottolinea anche come "nella società disintermediata ciascuno diviene al tempo stesso fruitore e ...

Trenord : via libera del Garante della privacy alle "body-cam" per i capitreno : La sperimentazione al via a settembre su alcune tratte: in caso di illeciti le immagini trasmesse alla sala operativa

Garante detenuti - migranti nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Prime grane per iliad : Esposto a AGCOM - AGCM e Garante della Privacy : Esposto dei consumatori contro iliad ad AGCOM, AGCM e Garante della Privacy. Trasparenza e informazioni mancanti sul sito web e nei contratti sono i motivi che hanno spinto la clientela a muoversi di conseguenza Consumatori contro iliad? C’è anche un Esposto Neanche 1 mese di vita, ed iliad ha prima grana da parte degli Aeci […]

Nicolò - FdI - : 'Si proceda alla nomina del Garante regionale della Salute' : 'Si proceda senza indugio alla nomina del Garante regionale della Salute, figura indipendente e super partes cui è demandata dalla legge istitutiva la verifica della piena attuazione dei diritti in ...