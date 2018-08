Il francese Le Maire incontra Di Maio | ' Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav' Passi

Tav - il ministro francese Le Maire : 'Legittimi gli interrogativi di Di Maio - parliamone insieme' : 'Gli interrogativi di Luigi Di Maio sulla Tav Torino-Lione non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività ...

Fincantieri - Di Maio incontra Ministro Economia francese Le Maire : I Ministri hanno discusso inoltre i diversi modelli di *banche pubbliche di investimento *e come esse possono contribuire a supportare l' Economia , in particolare la crescita delle PMI. A livello ...

Il ministro francese Le Maire è 'dispiaciuto' che Tria ha annullato l'incontro : Parigi, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha espresso il suo rammarico per la cancellazione da parte dell'omologo italiano Giovanni Tria del l'incontro che avrebbero dovuto avere oggi a Bercy alle 17:30 sede ...

Migranti - Tria annulla incontro con ministro francese Le Maire : Roma, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro in programma a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla luce dello scontro fra Italia e Francia sulla ...