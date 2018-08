Il finale di Shades of Blue 2 su Italia2 mentre Canale 5 si accontenta delle repliche

optimaitalia

: Il finale di #ShadesofBlue 2 su Italia2 mentre Canale 5 si accontenta delle repliche: anticipazioni 8 agosto… - OptiMagazine : Il finale di #ShadesofBlue 2 su Italia2 mentre Canale 5 si accontenta delle repliche: anticipazioni 8 agosto… - OptiMagazine : Ad un passo dal finale di #ShadesofBlue 2 Harlee gioca il jolly: anticipazioni 31 luglio -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Non c'è fine al mistero che vige intorno a chi prepara i palinsestireti Mediaset eil pubblico disi prepara alla messa in onda deldiof, prevista per la prossima settimana,5 si.La serie con Jennifer Lopez era attesa proprio per il prime time estivo della rete ammiraglia in prima visione in chiaro ma così non è stato visto cheof2 è stata declassata alla seconda serata died è lì che mercoledì prossimo, l'8 agosto, andrà in onda il grancomposto degli ultimi tre episodi. Su5, invece, l'appuntamento è al lunedì, quando andranno in onda lecon un singolo episodio in seconda/terza serata.Intanto,of2 torna in onda oggi, 1 agosto, con ben due episodi dal titolo "Di nuovo nel caos" e "Uccidi il mostro" in cui Stahl continua a usare Cristina per cercare ...