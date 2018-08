Il fenomeno Frida Kahlo rivive con i suoi rituali di bellezza evergreen

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Non sorprede cheabbia usato il trucco come una maschera, l’aiutava a nascondere la sua sofferenza, dovuta alla perdita per poliomelite di una gamba a sei anni e alla disabilità provocata da un incidente in autobus che le procurò una frattura multipla alle vertebre e danni alla spina dorsale a diciotto anni. Il modo in cui l’artista messicana si trasformava con acconciature appariscenti, make-up e abiti vistosissimi hanno ispirato una mostra inedita in Europa: «Khalo: making herself up», al Victoria&Albert Museum di Londra fino al 4 novembre. Il merito di aver raccolto e conservato tutti gli oggetti della ruotine quotidiana diè del marito, l’artista Diego Riviera, che con lei visse nella casa blu per buona parte della sua vita. https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=e3JKN-DWqxI Tra i prodotti in mostra un vasetto di Pond’s ...