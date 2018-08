Il derby con il Bologna di sera Contro il Parma la scure del lunedì

Basket - Serie A 2018-2019 : svelate 1a e 12a giornata. Milano esordisce con Brindisi - a Natale derby Varese-Cantù : Si sono rivelate al mondo poco fa la prima e la dodicesima giornata del venturo campionato di Serie A. La LegaBasket ha deciso, infatti, di svelare oggi la giornata d’apertura e quella di Natale, mentre tutte le altre saranno note al pubblico nella giornata di domani. Nell’esordio, che si avrà il 7 ottobre (fatti salvi anticipi e posticipi vari), l’Olimpia Milano comincerà la difesa del titolo tricolore contro l’Happy ...

Bakayoko al Milan/ Ultime notizie : possibile derby con l'Inter - ma c'è il “jolly” Pepe Reina : Bakayoko al Milan: Ultime notizie calciomercato. possibile derby con l'Inter, ma c'è il “jolly” Pepe Reina che può favorire il club rossonero nella trattativa con il Chelsea(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:06:00 GMT)

Calendario Roma Serie A 2018-2019 : debutto contro il Torino - derby alla 7a : La Roma inizia con grande entusiasmo la nuova stagione con l’intenzione di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti qualche mese fa dove aveva raggiunto la semifinale di Champions League. L’attenzione al campionato da parte degli uomini di Di Francesco, pronti a esordire in trasferta contro il Torino, sarà massima. L’attesissimo derby contro i “cugini” della Lazio […] L'articolo Calendario Roma Serie A ...

Inter - calendario Serie A 2019/ derby il 21 ottobre - all'Allianz il 9 dicembre e boxing day contro il Napoli : Inter, calendario Serie A 2018: con chi giocano i nerazzurri nella prima giornata? Grande attesa per scoprire la prima avversaria per Luciano Spalletti, che non sarà comunque il Milan(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Torino - Cairo : 'Dobbiamo vincere il derby con la Juve' : A Sky Sport il presidente del Torino Urbano Cairo , nel corso della presentazione del calendario della Serie A, si è espresso sul derby contro la Juventus: 'Il 16 dicembre lo affronteremo in casa, speriamo ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Inter Serie A 2018-2019 : il derby il 21/10 - con la Juve il 9/12 : Tutte le partite dei nerazzurri nella prossima Serie A: il Calendario completo dell'Inter L'articolo Calendario Inter Serie A 2018-2019: il derby il 21/10, con la Juve il 9/12 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Roma - calendario Serie A 2018/ Juventus e derby con la Lazio : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Inter - calendario Serie A 2018/ derby con il Milan e la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato : Inter, calendario Serie A 2018: con chi giocano i nerazzurri nella prima giornata? Grande attesa per scoprire la prima avversaria per Luciano Spalletti, che non sarà comunque il Milan(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Torino - la 'carica' di Izzo : 'Contro Ronaldo - derby ancora più bello' : Torino - Anima da guerriero e passione da Toro. Armando Izzo ci ha messo poco a conquistare i tifosi granata , che non vedono l'ora di vederlo in campo nel derby. Un pensiero che stuzzica lo stesso ...

Francia contro Croazia - derby della cravatta per la finale del Mondiale : Fu la Croazia nel 2014 a inaugurare il Mondiale in Brasile, giocando con i padroni di casa. E fu il derby della torcida . È la Croazia nel 2018 a chiudere il Mondiale in Russia, in finale contro la ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta non finiscono di stupire : dominato il derby con Rossi/Caminati - sono agli ottavi! : Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta non finiscono più di stupire. sono loro a raggiungere Lupo e Nicolai negli ottavi di finale del Major Series di Gstaad grazie al netto successo (2-0) nel derby con Rossi e Caminati che non hanno in questa fase della stagione la continuità di rendimento tra i loro punti di forza. Abbiati/Andreatta hanno saputo sfruttare al meglio la mattinata di riposo per riordinare le idee dopo l’incredibile vittoria di ...

Juventini-rosiconi - è già il derby di Ronaldo Torino in festa più che per il solito scudetto : Quella di accogliere il più forte giocatore del mondo è incontenibile, anche perché si tratta probabilmente di un party una tantum. Le vie di Marotta-Paratici-Agnelli sembrano al momento infinite ma ...