Il Consiglio regionale ha approvato provvedimenti urgenti per l' impiantistica sportiva e

Il Consiglio ha approvato il Collegato alla Legge Stabilita' Regionale per l'anno 2018 - Salernonotizie.it : In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli ...

Mozione Sanità Consiglio Regionale. Di Lucente : E' indispensabile che il Presidente Toma venga nominato commissario ad acta : I fatti di cronaca dei giorni scorsi lo ricordano in maniera drammatica! Il danno ai molisani e alla nostra Regione è enorme, stretta com'è nelle morse di un Piano di rientro che impone di anteporre ...

Senologia di Isernia a rischio - la protesta in Consiglio regionale : il governatore pronto per un tavolo tecnico : Il grido del Comitato per la salvaguardia del Reparto del Veneziale di Isernia è giunto a palazzo D'Aimmo e Toma si è detto disponibile ad impegnarsi per la positiva risoluzione della vicenda Isernia. ...

Ciconte ha lasciato il gruppo Pd in Consiglio regionale : 'Non possiamo continuare in questi termini - ha detto Ciconte a inizio seduta del consigliere - la mia storia politica mi impone di auto sospendermi dal Pd. Da anni non si riunisce il gruppo e da ...

Lombardia : Consiglio regionale - lunedì e martedì la sessione di bilancio : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - I provvedimenti finanziari del Rendiconto generale 2017 e dell’Assestamento 2018 andranno in Consiglio regionale lombardo per la votazione finale nella sessione di bilancio convocata dal presidente Alessandro Fermi per lunedì 30 e martedì 31 luglio dalle ore 10 alle ore

Lombardia : Consiglio regionale - lunedì e martedì la sessione di bilancio (2) : (AdnKronos) - Sull’Assestamento di bilancio sono stati presentati 155 emendamenti, la maggior parte dei quali sottoscritti da esponenti dei gruppi Movimento 5Stelle e Partito Democratico. Gli ordini del giorno depositati sono 107. Il Consiglio regionale lombardo si riunirà nuovamente in seduta ordin

Veneto : Pd - assurdo il Consiglio regionale sulla Marmolada : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Per affrontare i problemi della Montagna bellunese ci sono già lo Statuto e la Legge 25, inoltre è stato fatto un referendum ad hoc. Basta trasferire le deleghe per le funzioni, non c’è bisogno di alcun Consiglio regionale puramente propagandistico”. È quanto afferma

Venezia : consegnata borsa di studio Consiglio regionale in memoria di Gloria e Marco (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Alle parole di Ciambetti ha fatto eco il Magnifico rettore Michele Bugliesi che ha voluto rimarcare come “con questa borsa di studio noi celebriamo lo studio e la sua importanza, il credere nei giovani. Non posso che immaginare il vuoto che Gloria e Marco hanno lasciato n

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Martedì 24 luglio, alle ore 10.30, si riunisce la Quinta Commissione consiliare permanente per l’esame del Parere alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge della Giunta ‘Assestamento del Bilancio di previsione 2018 – 2020’. Mercoledì 25 luglio, alle ore 10.30,

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - Giovedì 26 luglio, alle ore 10.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno, il Parere alla Giunta regionale n. 334 relativo a precisazioni e integrazioni alla Deliberazione di Giunta n. 668 del 15 maggio 2018 in ordine alla individuazione della q

La ferrovia dei Due Mari per lo sviluppo del territorio - una mozione del Presidente Consiglio regionale Porrello : ... dei Musei e della Musica degli Strumenti Antichi con stagioni concertistiche già di successo, la diffusione di Caffeina oltre Viterbo, i supporti delle Leggi regionali " Spettacoli dal vivo Reti ...

Zingaretti : approvato piano Parco Appia Antica da Consiglio regionale : Roma – “Ore 13.55 del 18 luglio 2018, una data storica! Il Consiglio regionale del Lazio approva il piano del Parco dell’Appia Antica. Dopo 30 anni si realizza definitivamente il sogno di Antonio Cederna e di un’intera generazione! Un Parco unico al mondo, una svolta per Roma!”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo Zingaretti: approvato piano Parco Appia Antica da ...