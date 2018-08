Il consiglio di amministrazione di questa startup è fatto di bambini sotto i 12 anni

È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato - Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato : L’assemblea di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino al 2020. Il nuovo amministratore delegato è Gianfranco Battisti, che è Stato amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani e prende il posto che fino The post È Stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato appeared first on Il Post.

Rai - arriva il quinto nome del consiglio di amministrazione : è Riccardo Laganà - di indigneRai : Mentre procedono, non senza difficoltà, i contatti per arrivare a un'intesa sul pacchetto di nomine, comprese quelle per presidente e ad della Rai, arriva il quinto nome che entrerà nel consiglio di amministrazione della tv pubblica. Si tratta di Riccardo Laganà, candidato di indigneRai, che con 1916 voti ha superato Roberto Natale, espresso dall'Usigrai, che ha ottenuto 1356 voti, e Gianluca De Matteis Tortora, candidato ...

Rai : Borioni - Coletti - De Biasio e Rossi nel nuovo consiglio di Amministrazione della Tv pubblica : Dopo la nomina di Alberto Barachini a capo della Commissione Parlamentare di vigilanza sulla Rai, a stretto giro di votazione sono arrivati i primi 4 nomi che siederanno nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai. Camera e Senato oggi hanno eletto i membri di loro competenza dell'organo collegiale a cui sarà affidata la gestione della "nuova Rai" giallo-verde. Rai, Commissione di Vigilanza: ...

Nomine - il biassonese De Biasio nel consiglio d'amministrazione della Rai : Il biassonese Igor De Biasio nel consiglio di amministrazione della Rai. È stato eletto dalla Camera dei deputati insieme a Giampaolo Rossi. Il biassonese Igor De Biasio nel consiglio di ...

Milan - il consiglio d'amministrazione salta per mancanza del quorum : I quattro consiglieri vicini a Yonghong Li non si sono presentati e così i sindaci del CDA hanno convocato per il 21 luglio l'assemblea dei soci che discuterà del nuovo assetto del Consiglio

Fondazione Il Maggiore : si parte. Presentato questa mattina il consiglio d'amministrazione tutto al femminile. Presidente Rita Nobile. Nel ... : L a nuova rassegna 2018/2019 con ventisette spettacoli, presentata pochi giorni fa, è un ulteriore passo in avanti. La speranza è che la Fondazione continui e migliori questo lavoro per far sì che il ...

Firenze. Sas : confermato il consiglio di amministrazione : Con l’ultima assemblea ordinaria il Comune di Firenze, socio unico di Servizi alla Strada spa (Sas), ha proceduto alla nomina

Nominato il consiglio d’Amministrazione del Parco naturale del Mont Avic : La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che è stato siglato dal Presidente della Regione Laurent Viérin il decreto