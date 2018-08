Il CEO di Apple sui dazi | ' Non sono l' approccio giusto' per risolvere squilibri

Tim Cook - CEO di Apple : 'Non volevamo che la gente passasse tanto tempo sull’iPhone' : Non avremmo voluto che la gente usasse così tanto i cellulari, sono state le parole con cui il Ceo della Apple, Tim Cook, ha sottolineato l'uso anomalo dei dispositivi telefonici durante la conferenza di Fortune, che si è tenuta nella citta' di San Francisco. E' insolito che il numero uno di una delle maggiori aziende produttrici di smartphone critichi l'uso improprio dei propri prodotti [VIDEO] e la sua posizione ci deve far riflettere. ...