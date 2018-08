Il centrodestra non è finito

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - la nomina di Foa divide il centrodestra : Forza Italia non lo vota - tutto da rifare? : Tajani spiega che Forza Italia avrebbe voluto portare le proprie proposte al vaglio della Commissione, ma la chiusura al...

Il Meeting di Rimini guarda al centrodestra. E chiude ai grillini : «Non amano il dialogo» : Roma - L'incontro con testimoni del mondo religioso, economico, politico, sociale, scientifico, artistico e storico è la prassi, il metodo e il marchio di fabbrica del Meeting di Rimini da quasi quarant'anni. Porte aperte per tutti, dunque, anche con inviti a volte sorprendenti. E così, scorrendo il programma dell'edizione 2018 - titolo "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice" - la completa assenza di ministri o ...

Meloni : “non c’è più uno schieramento di centrodestra” : Il centrodestra è “morto”. “Io non dico se il centrodestra esiste ancora, ma mi sento di dire che in futuro

centrodestra : Carfagna - Berlusconi tratteggia futuro - sola rabbia non basta : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Fermezza contro l’immigrazione clandestina senza venire meno all’umanità e alla compassione, attenzione ai diritti dei lavoratori senza che questa significhi costringere le imprese a chiudere per l’eccessiva pressione fiscale, capacità di ascoltare le paure e le esigenze del popolo italiano senza per questo scadere nel populismo e restare imbrigliati in una campagna elettorale ...

Siena - il centrodestra si prende il Palio. Salvini : «Non vedo nessuno di sinistra» : Si saluta con Salvini, anche se le finestre d'affaccio sono diverse e le ultime esternazioni della leader di FdI sembrano aver un po' offuscato l'amicizia politica tra i due. «Non abbiamo parlato del ...

[L'intervista] Il "caso" Scajola : "Il centrodestra è finito e Forza Italia non può seguire la deriva populista di Salvini" : Non può essere lui l'uomo nuovo del centrodestra Italiano? "Io sono rimasto legato ad un concetto nobile della politica, ovverosia la politica non gestisce l'esistente ma lavora e indica il futuro. ...

Claudio Scajola torna sindaco a Imperia/ “centrodestra? Non c'è più. Ho vinto contro il resto del mondo” : Claudio Scajola torna sindaco a Imperia: “Centrodestra? Non c'è più. Ho vinto contro il resto del mondo”. Le ultime notizie: l'ex ministro ha prevalso per 642 voti rispetto a Luca Lanteri(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Ballottaggi - sfonda il centrodestra a trazione leghista : crollo Pd - la "zona rossa" non c'è più : Vola il centrodestra (trainato dalla Lega), mentre il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. La "zona rossa" è solo un ricordo. Non può invece dirsi pienamente soddisfatto il...

La Toscana non è più rossa - le roccaforti espugnate dal centrodestra : "E ora ci prendiamo Firenze e Regione" : Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta, già a metà scrutinio, è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che fa i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale lascia pochi dubbi: Conti ...

