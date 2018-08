Il centrodestra esisterà sempre Salvini non è un nemico della democrazia

agi

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Ilesiste e per quanto mi riguarda esisterà. Su Foa i nostri gruppi parlamentari hanno posto una importante questione di metodo che ho condiviso, ma nessuno ha messo in discussione una coalizione che ha avuto il consensomaggioranza relativa degli italiani. Fra alleati però le cose si concordano e il servizio pubblico non può essere espressionesola maggioranza". Così Silvio Berlusconi intervistato dall'Huffington Post, parla del suo incontro oggi consulla presidenza Rai: "È stato come al solito un incontro franco e cordiale. Il nostro dialogo non si è mai interrotto". "Autorevoli giuristi - aggiunge - dicono che non è possibile riproporre il nome dello stesso candidato una seconda volta. Credo quindi che dovrà essere proposto un altro nome". ...