Il cane Kaos non è stato avvelenato | per l' autopsia è morto di infarto

Il cane Kaos sarebbe morto di infarto : Secondo le prime informazioni dall'autopsia non si trovano tracce di avvelenamento. Ma il suo padrone non ci sta: "stanno mettendo tutto a tacere"

“Ecco cosa gli è successo”. Morte Kaos - la verità sul cane eroe di Amatrice : La Morte di Kaos, il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto, ha destato grande scalpore e commozione. Solo qualche giorno fa il suo addestratore, Fabiano Ettorre, sulla propria bacheca Facebook ha detto che l’animale è stato avvelenato. Ora, però, emergono alcuni dettagli che sembrano smentire la tesi dell’avvelenamento. Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per ...

La bufala di Kaos avvelenato : le ultime notizie sul cane di Amatrice : Ci sono diversi nodi da sciogliere a proposito di Kaos, il cane eroe di Amatrice che in questi giorni è finito al centro delle cronache dopo il suo decesso che ha commosso il web. Fondamentalmente, ci sono due aspetti che dobbiamo mettere in evidenza e che richiedono delle risposte. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino le ultime notizie sulla povera bestiolina passata a miglior vita, anche perché il proprietario potrebbe essersi ...

"Kaos - cane-eroe di Amatrice - è morto di infarto - non di avvelenamento" : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per avvelenamento come aveva sostenuto il suo padrone fin dall'inizio. Questi sarebbero i risultati dell'autopsia sul corpo dell'animale, come riporta Il Messaggero:In attesa dell'ufficialità dei referti - per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo - che ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore ...

Avvelenato Kaos - il cane eroe del terremoto d'Amatrice - i CC aprono inchiesta : L'Aquila - "Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno Avvelenato. Presenteremo una denuncia. Chiederemo inoltre al Governo una legge che che vieti la vendita ed il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra". Lo dice Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, parlando della ...

Avvelenato Kaos - il cane eroe di Amatrice : il testimone passa alla sua cucciola Kora : La tragedia di di Kaos, il cane eroe del terremoto di Amatrice morto Avvelenato nel giardino della casa del suo padrone, Fabiano Ettorre, ha fatto parlare tutta Italia.A raccoglierne il testimone sarà Kora, la cucciola di tre mesi figlia proprio del cane diventato simbolo del sisma di due anni fa.Continua a leggere

Sarà la cucciola Kora a prendere il testimone del cane-eroe Kaos | Video : Privato del suo fedele amico a quattro zampe che ha salvato vite umane sotto le macerie del terremoto di Amatrice, l'addestratore Fabiano Ettorre educherà ai soccorsi la figlia del pastore tedesco morto avvelenato

Kaos - siamo così stupidi da uccidere un cane che salva le vite umane? : “Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato”. Sono sufficienti le parole diffuse in una nota da Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, per descrivere l’insensatezza di una vicenda che mette in luce la pochezza degli esseri umani. Kaos era un pastore tedesco di poco più di tre anni, allenato ed in buona salute. Aveva conosciuto ...

Ucciso Kaos - cane-eroe di Amatrice : Un mondo in cui la barbarie umana ha spento quel fortissimo angelo. Dimentica dei miracoli che l'amore animale compie ogni giorno.

MORTO KAOS/ Ucciso avvelenato - ma il cane eroe ha già fatto un altro miracolo : KAOS è MORTO. Il cane eroe di Amatrice è stato Ucciso. Il suo istruttore ha scritto parole che fanno capire come anche la morte di un animale può generare conversione. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:53:00 GMT)TERREMOTO/ Operazione "Anubi", quando la sofferenza (degli altri) fa l'uomo ladro, di F. CapollaSTATO-MAFIA/ I buoni motivi per pubblicare su internet motivazioni e sentenze, di S. Sechi

L'addestratore di Kaos - cane eroe di Amatrice : "Sarà difficile dire a mia figlia che è stato ucciso dalla gente che salvava" : Era nato a Roma 3 anni e mezzo fa Kaos, il cane eroe del terremoto. Ma a 45 giorni la madre aveva smesso di allattarlo. Troppo presto per lo svezzamento. Temevano che non sopravvivesse. E invece "è andata bene - racconta Fabiano Ettorre, il proprietario e addestratore di Kaos - piano piano, è diventato sempre più grande e meno fragile. È diventato un cane con una forza paurosa e una grande voglia di vivere. Era amico ...

L'addestratore di Kaos - cane eroe di Amatrice ucciso : "Continua a correre - amico mio - ucciso da un uomo meschino" : Era nato a Roma 3 anni e mezzo fa Kaos, il cane eroe del terremoto. Ma a 45 giorni la madre aveva smesso di allattarlo. Troppo presto per lo svezzamento. Temevano che non sopravvivesse. E invece "è andata bene - racconta Fabiano Ettorre, il proprietario e addestratore di Kaos - piano piano, è diventato sempre più grande e meno fragile. È diventato un cane con una forza paurosa e una grande voglia di vivere. Era amico ...

Morto avvelenato Kaos - il cane-eroe del terremoto di Amatrice : Sulla vicenda intervengono duramente associazioni ed esponenti del mondo politico. ' Presenteremo una denuncia - afferma il responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, Rinaldo Sidoli -...

cane Kaos ucciso in Abruzzo - gli animalisti chiedono “leggi più severe” contro i bocconi avvelenati : “L’avvelenamento del Cane eroe Kaos e’ l’ennesimo, orribile episodio che dovrebbe spingere il Parlamento a trasformare in legge le previsioni dell’ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati e soprattutto, come prevede la mia proposta di legge, di rafforzare le pene per chi si macchia di gesti simili e piu’ in generale per chi uccide gli animali”. Lo dichiara l’on. Michela Vittoria ...