Il cane Kaos non è stato avvelenato | per l' autopsia è morto di infarto

"Kaos - cane-eroe di Amatrice - è morto di infarto - non di avvelenamento" : Kaos, il cane eroe di Amatrice, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un infarto e non per avvelenamento come aveva sostenuto il suo padrone fin dall'inizio. Questi sarebbero i risultati dell'autopsia sul corpo dell'animale, come riporta Il Messaggero:In attesa dell'ufficialità dei referti - per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo - che ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore ...