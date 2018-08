IL CALENDARIO DI AGOSTO 2018

CALENDARIO economico - gli appuntamenti per la settimana di ferragosto : ... il dato trimestrale dovrebbe mostrare una lieve accelerazione dallo 0,3% allo 0,4%; sempre in Germania usciranno le rilevazioni ZEW del sentimento sull'economia tedesca, con un dato in attenuazione ...

Prima giornata Serie A 2018-2019 : CALENDARIO - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (18-20 agosto) : Nel weekend del 18-20 agosto si disputerà la Prima giornata della Serie A 2018-2018. Inizia il massimo campionato italiano di calcio, siamo in pieno periodo di ferie ma i grandi campioni torneranno subito in campo per incominciare una stagione che si presenta estremamente appassionante e avvincente. Il turno si svilupperà su tre giorni come succederà per tutto l’anno visti i particolari accordi televisivi che prevedono la messa in onda su ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi domenica 12 agosto si chiudono gli Europei 2018 di Atletica leggera, ultima giornata con l’assegnazione di ben dieci titoli. Si incomincia in mattinata con le due maratone, poi in serata la grande abbuffata che farà calare il sipario all’Olympia Stadium di Berlino. Le due staffette veloci, la sfida nell’alto maschile, la battaglia su 1500 e 5000 per le donne, il triplo uomini, il martello donne e le siepi femminili per ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi sabato 11 agosto si assegneranno ben undici titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino. Giornata davvero ricchissima nella capitale tedesca, si preannuncia grande spettacolo e non ci sarà un momento di tregua. Si incomincerà già in mattinata con le due 20 km di marcia che potrebbero regalare gioie all’Italia grazie ad Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo Stano. ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 10 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi venerdì 10 agosto si disputa la quinta giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera. Si assegnano ben nove titoli in una serata molta intensa dove non ci sarà un momento di tregua, spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino con l’alto femminile di Lasitskene, la battaglia sui 400 metri maschili, il tentativo di Shubenkov sui 110 ostacoli, il doppio giro di pista al femminile ma anche il giavellotto femminile, ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche maschili juniores (venerdì 10 agosto). CALENDARIO - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi venerdì 10 agosto si disputano le qualifiche juniores degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano anche le prime medaglie visto che questa eliminatoria servirà anche per definire i podi del concorso generale individuale e della prova a squadra. L’Italia scenderà in pedana per giocarsela fino in fondo e strappare dei pass per gli atti conclusivi: Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi giovedì 9 agosto si disputa la quarta giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica. Nuovo spettacolo assicurato all’Olympia Stadium di Berlino dove in serata verranno assegnati ben sei titoli: assolutamente da non perdere l’asta femminile con la greca Stefanidi che vuole essere Campionessa di tutto, avvincenti i 400 ostacoli maschili con Copello favorito, lotta tedesca a suon di grandi bordate nel giavellotto maschile, ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche maschili (giovedì 9 agosto). CALENDARIO - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 9 agosto iniziano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica anche per il settore maschile. All’SSE Hydro di Glasgow è in programma l’infinito turno di qualificazione seniores: si inizia alle ore 11.00 ma tutte le big saranno in pedana alle ore 19.30, pronte per giocarsi i vari pass per le finali. L’Italia se la gioca per essere tra le migliori otto squadre, riflettori puntati soprattutto su Marco Lodadio agli ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi mercoledì 8 agosto si assegnano cinque titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera. Spettacolo assicurato a Berlino dove la rassegna continentale entra nel vivo: nella sessione serale ci sarà da divertirsi con il lungo maschile (ci sarà anche il nostro Kevin Ojiaku), il getto del peso femminile, i 10000 metri donne, il disco maschile e la conclusione del decathlon. L’Italia osserverà con attenzione Elena Vallortigara, Yadis Pedroso e ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi martedì 7 agosto si disputa la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera e finalmente si assegnano le prime medaglie: oggi verranno messi in palio ben sette titoli. Si parte in mattinata con le due 50 km di marcia, poi in serata ci si scatenerà con i 100 metri di entrambi i sessi, i 10000 maschili, il martello e il peso maschili. Spettacolo nella velocità pura con Hughes e Schippers favoriti ma l’Italia si affida ...

Il CALENDARIO degli appuntamenti - dell'agosto messinese 2018 : L'Amministrazione comunale ha definito il cartellone degli appuntamenti promossi per l'agosto messinese 2018 , che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali, cinema ed intrattenimenti in vari spazi cittadini. In programma stasera alle ore 21, a Cumia Inferiore, l'esibizione della band 'I Senatori'. Si terranno poi, diversi eventi fino ...

Ferragosto Pop : a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo CALENDARIO di appuntamenti verso la festa d'estate : ... fachiri, mangiafuoco, danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli e fuochi ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutte le gare e il CALENDARIO : Oggi lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera in programma a Berlino (Germania). Sarà la capitale tedesca a ospitare la rassegna continentale della regina degli sport che per la prima volta è stata inserita all’interno degli European Championships. Prima giornata senza l’assegnazione delle medaglie, è in programma soltanto una sessione pomeridiana con sei batterie/qualificazioni. Attesi i primi turni dei 100 ...

Al via il ricco CALENDARIO di eventi dell'agosto premosellese : Non solo corsa degli asini, ma anche giro enogastronomico, apericena intrattenimenti per i bambini organizzati dai cantoni e spettacoli per la patronale Dal 3 al 16 agosto la Pro Loco di Premosello organizza le manifestazioni che faranno da corollario al programma religioso in onore di Santa Maria Assunta. Mercoledì 15 ...