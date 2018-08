Il caldo che uccide

Allerta caldo - 30 gradi anche di notte : 18 città italiane con il bollino rosso : Meteo CRONACA: Europa Meridionale a 45°C, ora tocca a NOI in ITALIA ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/8YylRN5YH8 #meteo via @ilmeteoit - IL METEO.it, @ilmeteoit, 31 luglio 2018 A Bologna, gli ...

Allerta caldo - 30 gradi anche di notte : 18 città italiane con il bollino rosso : caldo e afa da bollino rosso per molte città italiane. I meteorologi prevedono notti tropicali mentre l'afa spinge i consumi di elettricità. Il bollettino delle ondate di calore del...

caldo - Genova : ‘ricoveri’ in biblioteche per battere l’afa : “Gli accessi ai pronto soccorso sono superiori alla media, la situazione preoccupa, i dati non sono allarmati, ma dobbiamo aspettare perché i dati dei malori dal Caldo li avremo tra 24-48 ore”. Lo afferma Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento per la prevenzione dei danni da ondate di calore per la Liguria. Genova è città da bollino rosso da oggi al 2 agosto. Nel capoluogo le persone a rischio sono 700. Le ...

caldo torrido a Pescara : bollino rosso anche per il 2 agosto : Sole splendente e Caldo torrido a Pescara, una delle città contrassegnate con il ‘bollino rosso’ dal ministero della Salute, che ha prolungato l’allerta per l’ondata di calore, inizialmente prevista fino a domani, anche a giovedì 2 agosto. Nel capoluogo adriatico le temperature massime hanno raggiunto i 33 °C, mentre nell’entroterra si è arrivati anche a 36 °C. Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, ...

caldo - Trentino : temperature in aumento con punte anche superiori ai 35°C : “Molto Caldo anche in Trentino in questi giorni pur non sussistendo le condizioni per un’allerta meteo. Un vasto promontorio di matrice africana – rileva MeteoTrentino, come riporta una nota dell’amministrazione provinciale – è presente sul Mediterraneo centrale ed estende la sua influenza a tutto l’arco alpino, determinando una fase di bel tempo estivo con temperature in aumento. A partire da oggi – martedì ...

Super caldo nel Nord Europa - ancora 32°C in Scandinavia… e in Finlandia anche le renne fanno il bagno : ancora caldo estremo sull’Europa settentrionale oggi, 31 luglio. Le temperature hanno raggiunto nuovamente i 30°C e in alcune occasioni sono salite anche oltre: massime di 32°C a 70° di latitudine Nord ieri! L’Europa settentrionale sta vivendo un prolungato periodo di tempo caldo e asciutto: le temperature hanno raggiunto i 33°C nei fiordi della Norvegia durante l’ultimo weekend. E le previsioni suggeriscono che il caldo continuerà ancora per ...

L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale : Le temperature sono decisamente fuori dal comune e un consorzio di scienziati è convinto che sia colpa del riscaldamento globale The post L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale appeared first on Il Post.

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Traffico da bollino rosso nell’ultimo weekend di luglio : atteso anche il picco di caldo : Traffico intenso e code in tutta Italia in questo weekend, l'ultimo del mese di luglio, di previsto esodo. Divieto ai tir per due giorni. Ed è in arrivo l'anticiclone africano che porterà un'intensa ondata di calore che durerà almeno per una settimana. Si prevedono temperature massime di 38 gradi a Firenze, 37 gradi a Bolzano, Perugia, Roma e Sassari.Continua a leggere

caldo record - in tilt anche la Manica. Svezia in ginocchio per gli incendi : Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di calore che sta colpendo quest’estate l’Europa, anche i Paesi più a Nord, fino alla Svezia. Nonostante i temporali siano già iniziati, in particolare in Inghilt...