Il caffè alle macchinette è davvero veloce | dopo 14 secondi non si compra più

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il paragone è con le incursioni notturne al frigorifero in una calda notte estiva. Lo si apre e si scruta tra i ripiani per intercettare qualcosa die gustoso che plachi il languore ingiustificato. Se non c’è nulla che soddisfa, o peggio se gli scomparti sono mezzi vuoti, il senso di frustrazione è forte e induce a chiudere insoddisfatti lo sportello. È quello che gli italiani fanno anche di frontedele degli snack. Per acquistare un prodottovending machine ci mettiamo mediamente 14. Impiegarci più tempo è un azzardo per chi vende bevande e merendine. Se indugiamo oltre il minuto, passa la voglia: si abbandona la macchinetta e si torna a lavorare a mani vuote. E chi vende non incassa. Lo spiega una ricerca dell’università Politecnica delle Marche insieme a Confida (Associazione italiana distribuzione automatica). Ai fini dello studio ...