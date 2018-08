Il blocco dei porti? Ecco la vera strategia italiana sulla Libia

Serie A e Serie B nel caos; il Crotone chiede il blocco dei campionati : Il Crotone calcio ha chiesto al Coni, con una comunicazione inviata dai legali della società, gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, di sospendere l’avvio dei campionati di calcio di Serie A e Serie B in attesa dell’esito del nuovo procedimento nei confronti del Chievo Verona sulla vicenda plusvalenze. Il Crotone è terzo interessato nella vicenda in quanto un’eventuale penalizzazione del Chievo consentirebbe alla ...

Emergenza migranti/ Così la rotta tunisina aggira il blocco dei porti : ROMA Sono arrivati fino in Italia con i loro mezzi. Erano in 66, intercettati al largo di Pantelleria e sbarcati a Trapani poco dopo mezzanotte di ieri, dopo essere stati soccorsi da due motovedette ...

Fondi Lega - l’accusa : sequestri validi anche in caso di prescrizione. E il Riesame dice ok al blocco dei conti regionali : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...

Serie B : blocco dei ripescaggi - Ranucci grida al golpe! : Ferma risposta di Stefano Ranucci, presidente della Ternana Unicusano Calcio, alla proposta avanzata dal Brescia calcio e accettata dall'uninaminità delle squadre di Serie B, di bloccare i ripescaggi ...

Con una auto priva di assicurazione e senza patente : fugge - ad un posto di blocco dei carabinieri : Nel pomeriggio odierno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un ventottenne messinese incensurato, ritenuto responsabile di resistenza a ...

Clamoroso Serie B - chiesto il blocco dei ripescaggi : ripescaggi Serie B – Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea di Lega B, presenti 20 società. In apertura il presidente Mauro Balata ha condiviso la proposta della città di Cosenza e del club di ospitare la presentazione del calendario della Serie BKT 2018/19 il prossimo 31 luglio. Deliberata sempre all’unanimità una nuova ripartizione delle risorse, mirata a una maggiore sostenibilità economica e a una valorizzazione dei giovani scesi ...

Verso lo sblocco della questione dei diplomati magistrali : Le prime indiscrezioni sulla soluzione post plenaria per i diplomati magistrali respinti dalle Gae sembrano cancellare completamente tutti i peggiori incubi in cui 50.000 maestri e maestre sono piombati da quella sera del 20 dicembre 2017. A rivelare il progetto del nuovo esecutivo, in lavorazione presso la VII Commissione del Senato, è un articolo di […] L'articolo Verso lo sblocco della questione dei diplomati magistrali proviene da ...

“HO.” VODAFONE CONTRO ILIAD E FASTWEB/ Offerta a 6 - 99 euro : blocco automatico dei servizi a pagamento : VODAFONE, schiera Ho CONTRO ILIAD e FASTWEB: ecco l'Offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:54:00 GMT)

Microsoft Edge per Android supporta ora il blocco degli annunci dei siti web [Beta] : La versione mobile di Microsoft Edge è giovanissima soprattutto se confrontata con i suoi concorrenti ma, nonostante ciò, sta diventando gradualmente un browser molto allettante. Microsoft ha rilasciato poche ore fa un nuovo aggiornamento in beta sul Google Play Store dedicato all’app di Edge sviluppata per Android giungendo in questo modo alla versione 42.0.0.2055. L’update porta con sè una sola novità ma questa è piuttosto ...

Migranti - Crimi : “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” : Un momento dell’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi (M5s) nel corso di un convegno a Catania di Area Dg su “Le nuove frontiere dell’immigrazione”. L'articolo Migranti, Crimi: “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sblocco dei cantieri del lotto autostradale Rosolini Modica : Sblocco dei cantieri del lotto autostradale Rosolini Modica. Al bando i facili entusiasmi. Serietà e prudenza per un tema strategico per lo sviluppo

Agea - la Lega incontra il ministro Centinaio : 'Subito lo sblocco dei pagamenti' : Tre gli impegni presi dal ministro Centinaio di fronte alla deLegazione umbra: "sblocco dei pagamenti, risoluzione definitiva del problema attraverso una politica che sia vicino agli interessi dei ...

Visa : risolto blocco dei pagamenti in Europa. Azienda si scusa : Roma, 2 giu. , askanews, risolto il blocco del sistema di pagamento di Visa che ha fermato le transazioni con carta di credito negli esercizi commerciali e nei bancomat in Europa. 'Visa ha risolto un ...