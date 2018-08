Il Barcellona tenta il colpo Pogba

Attenta Juventus : il Barcellona “chiama” Marotta : Barcellona pronto a scatenarsi sul mercato alla ricerca di calciatori che possano sopperire agli importanti addii in vista Il Barcellona è interessato ad un gioiello della Juventus . Questa la notizia che rimbalza oggi dalla Spagna, a seguito dell’ennesima grande prestazione di Bentancur al Mondiale russo con la maglia del suo Uruguay. Il club blaugrana deve sostituire Iniesta e vuole farlo con un giovane, un calciatore futuribile, ...

Golovin - attenta Juve : c'è il Barcellona : TORINO - attenta, Juve. Gli occhi del mondo sono su Golovin . La partita inaugurale del Mondiale ha dato soltanto conferme. Della qualità eccelsa del centrocampista russo, migliore in campo contro l' Arabia Saudita e non solo per il gol ...