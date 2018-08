Il 1 agosto del 1944 Anna Frank scriveva l’ultima pagina del suo Diario

Scuola - elenchi classi di concorso in esubero : aggiornamento del 1 agosto : Si è già iniziato a pubblicare gli elenchi delle classi di concorso in esubero. Gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato dopo la pubblicazione dei movimenti della secondaria di II grado. Quando si verifica un esubero? Si verifica quando non ci sono cattedre di diritto in provincia, per cui non possono esserci immissioni in ruolo. Chi […] L'articolo Scuola, elenchi classi di concorso in esubero: aggiornamento del 1 agosto proviene ...

Chiarimenti su Honor 8 e la distribuzione dell’aggiornamento Oreo : situazione oggi 1 agosto : Occorrono alcune informazioni extra per quanto riguarda la questione la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Honor 8. Nella giornata di ieri, oltre a darvi qualche consiglio per prepararsi al meglio al download, ho condiviso con voi quanto era stato preannunciato dall'operatore, con diffusione effettiva del pacchetto software che doveva scattare effettivamente il 31 luglio. Ecco perché in tanti hanno dato per scontato di ricevere ...

Marsala - gli appuntamenti del mese di agosto tra musica - teatro - cinema e sport : A queste si aggiunge una nuova iniziativa nelle Antiche Saline Genna di contrada Spagnola: 'A scurata, Cunti e Canti al calar del sole', con spettacoli teatrali e musicali. Anche nel centro storico, ...

Ciclismo - il calendario delle corse di agosto da San Sebastian alla Vuelta : le dirette tv : Non ci sono pause per il mondo del Ciclismo professionistico [VIDEO]. Appena archiviato il Tour de France il calendario è pronto ad un mese di agosto ricchissimo di appuntamenti importanti. Mentre il World Tour offrira' le consuete gare di San Sebastian e del Giro di Polonia si terranno anche i Campionati Europei su pista, strada, bmx e mountain bike. La rassegna continentale è in programma a Glasgow dal 2 al 12 agosto, con Elia Viviani tra i ...

SuperQuark – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Quinta puntata | 1 agosto […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – ...

Appuntamenti e scadenze dell'1 agosto 2018 : Mercoledì 01/08/2018 Appuntamenti: FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a

La cabala dell'1 agosto e la resa degli anti Cav : Il primo agosto del 2013 la Cassazione condannava Silvio Berlusconi per frode fiscale, facendo scattare così sul Cavaliere la mannaia della legge Severino e l'onta della cacciata dal Senato per il leader di Forza Italia. A godersi lo spettacolo - come una tricoteuse qualsiasi - c'era l'allora presidente del Senato Pietro Grasso. Chi sono le tricoteuses? Sono le donne che, durante la Rivoluzione francese nella Francia del XVIII secolo lavoravano ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 agosto 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 1 agosto 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, mercoledì 1 agosto 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Temptation Island 5 – Quinta e ultima puntata del 1 agosto 2018 – Le scelte e i bilanci finali. : Quinto e ultimo appuntamento, stasera eccezionalmente di mercoledì, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua Quinta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Ottimi gli ascolti ottenuti, i più alti di tutte le edizioni. Contrariamente alle scorse edizioni composte da sei puntate, questa […] L'articolo Temptation Island 5 – Quinta e ultima puntata del 1 ...

Milano. agosto : apertura al pubblico dello Sportello unico e regolamenti di via Friuli : Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Sportello unico e regolamenti di via Friuli 30 (Area Procedure sanzionatorie e traffico)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

Astronomia : congiunzioni e stelle cadenti - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di agosto 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende ad Agosto 2018, l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Innanzitutto, il Sole passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Le giornate si accorceranno di circa 75 minuti nel corso del mese. La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 4, novilunio ...